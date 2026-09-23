Bereits neun Tote nach Taifun in Japan

Nach dem Taifun "Dujuan", der zu Wochenbeginn den Großraum der japanischen Hauptstadt Tokio mit schweren Regenfällen überzogen hatte, ist die Zahl der Toten auf neun gestiegen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete, suchten die Rettungskräfte in Tokios betroffenen Nachbarpräfekturen Chiba und Kanagawa zunächst weiter nach vier vermissten Menschen. Am Dienstag waren zunächst vier Todesopfer gemeldet worden.

© APA/AFP "Dujuan" war der 25. Wirbelsturm der Saison