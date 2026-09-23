Protest nach neuer ICE-Gewalt - Anwältin reicht Klage ein

Nach neuer Gewalt von ICE-Einsatzkräften gegen einen Migranten haben im Bundesstaat Texas dutzende Menschen gegen das Vorgehen der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde protestiert. Die ICE wende "viel zu viel Gewalt" an, sagte die 16-jährige Protestteilnehmerin Estella am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Sie haben sogar auf einen Mann geschossen, der nur versuchte, seine Arbeit zu erledigen - also etwas auszuliefern." Die Anwältin des Mannes reichte Klage ein.

© APA/AFP Proteste nach Schüssen auf Venezolaner