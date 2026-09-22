Selenskyj traf Trump in New York

Die Ukraine ist im Krieg mit Russland weiter zu einer Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen bereit. "Das heißt, wir werden keine Angriffe auf Energieanlagen durchführen - auf den gesamten Energiesektor, auf alles", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Rande der UNO-Generaldebatte am Dienstag in New York. Er habe mit Trump über eine Waffenruhe im Energiesektor sowie über Wege zur Beendigung des Krieges gesprochen.

© APA/AFP Ukrainischer Präsident sprach mit Trump über Energie-Waffenruhe