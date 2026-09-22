US-Gericht verkündet Strafmaß gegen Harvey Weinstein

Mehr als ein Jahr nach dem Schuldspruch gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe auf eine Produktionsassistentin verkündet ein New Yorker Gericht am Mittwoch (15.00 Uhr) das Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Haft, Weinstein weist den Vorwurf zurück. Geschworene hatten den heute 74-Jährigen im Juni vergangenen Jahres wegen sexueller Übergriffe auf die Produktionsassistentin Miriam Haley schuldig gesprochen.

© APA/AFP/POOL/Spencer Platt Wurde 2025 wegen sexueller Gewalt schuldig gesprochen

vor 41 Minuten 22. September 2026 um 19:34 New York Kino