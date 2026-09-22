AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt am Dienstag bei FPÖ

Gut zwei Wochen nach ihrem Wahltriumph in Sachsen-Anhalt ist eine Delegation der dortigen AfD-Landespartei am heutigen Dienstag zu einem Besuch nach Wien gekommen, um FPÖ-Vertreter zu treffen. "Wir sind heute hier, um von der Erfahrungen der FPÖ zu lernen, um diese mitzunehmen in unsere Regierungsarbeit", sagte der AfD-Spitzenkandidat und wahrscheinlich künftige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, im YouTube-Kanal von FPÖ TV.

© APA/AFP AfD-Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, in Wien