Hurrikan "Polo" erreicht vor Küste Mexikos höchste Kategorie

Der Hurrikan "Polo" vor der Pazifikküste Mexikos hat binnen weniger als 24 Stunden die höchste Kategorie fünf erreicht. Der Sturm weist nun Windgeschwindigkeiten von 260 Stundenkilometern auf und dürfte sich weiter verstärken, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag mitteilte. "Polo" soll demnach vor der Küste Mexikos bleiben, könnte jedoch lebensbedrohliche Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen und sich weiter verstärken.

© APA/AFP/NOAA/Handout This handout satellite image obtained from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/GOES shows Hurricane Polo over the Pacific Ocean near Mexico on September 21, 2026. Hurricane Polo strengthened to Category 5 in the Mexican Pacific on September 22, 2026, with no forecast of landfall, the US monitoring center (NHC) reported. (Photo by Handout / NOAA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NOAA / GOES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS