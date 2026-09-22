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Hurrikan "Polo" erreicht vor Küste Mexikos höchste Kategorie
Der Hurrikan "Polo" vor der Pazifikküste Mexikos hat binnen weniger als 24 Stunden die höchste Kategorie fünf erreicht. Der Sturm weist nun Windgeschwindigkeiten von 260 Stundenkilometern auf und dürfte sich weiter verstärken, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag mitteilte. "Polo" soll demnach vor der Küste Mexikos bleiben, könnte jedoch lebensbedrohliche Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen und sich weiter verstärken.