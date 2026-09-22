Trump droht Iran vor UNO-Vollversammlung mit "Hölle"

US-Präsident Donald Trump hat vor der UNO-Vollversammlung in New York eine weitreichende Entscheidung im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. Option eins sei ein Abkommen, das es dem Iran erlaube, zu großer wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden, sagte Trump am Dienstag in New York. Der andere Weg sei die Vernichtung der Islamischen Republik, sodass sie nie wieder die Chance habe, Menschen zu töten oder Länder zu zerstören. Wähle der Iran den Krieg, lande das Land in der "Hölle".