UNO - Guterres fordert zum Abschied KI-Regeln und Reformen

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Dienstag in seiner letzten Rede vor der Generalversammlung die Staats- und Regierungschefs eindringlich zur Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) und zu Reformen der Vereinten Nationen aufgerufen. US-Präsident Donald Trump erklärte indes vor der UNO-Vollversammlung den Begriff "Künstliche Intelligenz" (KI) in Regierungsdokumenten künftig durch "Superintelligenz" ersetzen zu lassen.