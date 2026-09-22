Bewohner meldeten eine Rauchsäule nahe des US-Luftwaffenstützpunktes Spangdahlem in der Eifel. Laut Behörden wurde eine Person verletzt.

Ein Militärflugzeug ist am Dienstagnachmittag nahe des US-Luftwaffenstützpunktes Spangdahlem in Rheinland-Pfalz abgestürzt. Laut ersten Berichten dürfte es sich um einen Kampfjet handeln, der auf oder nahe der Startbahn verunfallt sein soll. Am Stützpunkt sind Militärjets des Typs F-16 stationiert. Im Bereich der Airbase stieg eine Rauchsäule auf. Feuerwehr und Polizei rückten zu einem Großeinsatz aus, berichtet der SWR. Die US-Luftwaffe äußerte sich zunächst nicht zu dem Unglück.

„Ich hab gesehen, wie der schnell runtergegangen ist und danach eine große schwarze Rauchsäule“, zitiert der SWR die Stadtbürgermeisterin von Speicher, Birthe Thomsen. Der Vorfall wurde noch nicht offiziell bestätigt, die Airbase kündigte eine Pressemitteilung an. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm wurde eine Person verletzt. Laut „Bild“ konnte sich der Pilot mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug retten. Der Unfallhergang ist derzeit unklar.

In Spangdahlem in der Eifel ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit rund 20 Flugzeugen beheimatet. Die Staffel, die weltweit Einsätze der US Air Force und der NATO unterstützt, ist das Kernstück des Flugplatzes. Der Standort zählt nach jüngsten Angaben rund 5.000 militärische und zivile Mitarbeiter – plus Angehörige. Der US-Flugplatz ist auch Arbeitgeber für 700 bis 800 Deutsche.

Einer der wichtigsten US-Flugplätze in Deutschland

Zuletzt war im Oktober 2019 ein US-Kampfjet vom Typ F-16 in der Nähe der Airbase in einem Wald bei Zemmer-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) abgestürzt. Der Pilot hatte sich damals bei dem Routine-Übungsflug mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug gerettet. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Die US-Luftwaffe ist seit Mitte der 1950er Jahre in Spangdahlem präsent. Die Airbase Spangdahlem gilt neben Ramstein bei Kaiserslautern als einer der wichtigsten Flugplätze für das US-Militär in Deutschland. Vor einigen Jahren gab es Abzugspläne unter dem damaligen wie heutigen US-Präsidenten Donald Trump, die die US-Regierung aber nicht umsetzte und 2021 auf Eis legte. Die Entscheidung sorgte damals in der Eifel für große Erleichterung.