Mehr als Bücher: Was die neue Leiterin mit den AK-Bibliotheken vorhat

Martina Magnet ist die neue Leiterin der AK-Bibliotheken in Kärnten und will die beiden Standorte noch stärker als offene Treffpunkte positionieren.

Ohne einen Brand in ihrem Wiener Reihenhaus wäre Martina Magnet heute vielleicht nicht Leiterin der AK-Bibliotheken in Kärnten. Ausgelöst wurde das Feuer durch eine Zigarette des Nachbarn. Zwar stand damals schon fest, dass die Wolfsbergerin mit dem Schuleintritt ihres Sohnes wieder in die Heimat übersiedeln will, doch ein Dreivierteljahr musste überbrückt werden. Da kam ein befristeter Job in Australien, für den sich ihr Lebensgefährte interessierte, gerade recht. „In Brisbane habe ich dann in einer großen Bibliothek mitgearbeitet, die immer voller Menschen war. Das war ein beliebter Treffpunkt mit tollen Veranstaltungen“, erzählt die 48-Jährige.

Angebot breit kommunizieren

Diese lebendige Vision bringt die Kommunikationswissenschafterin und ehemalige Volleyball-Nationalspielerin nun nach Kärnten mit. Als neue Chefin der AK-Bibliotheken will sie das Angebot der beiden Häuser in Klagenfurt und Villach breit kommunizieren. Zwar gibt es 23.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer, aber noch immer gebe es Kärntner, die „nicht wissen, dass die Bibliotheken für alle offenstehen“, erzählt sie.

Dabei verdiene das breite Angebot „sehr viel mehr Aufmerksamkeit“, ist die 48-Jährige, die viele Jahre lang in der Baubranche in der Online-Kommunikation gearbeitet hat, überzeugt. Insgesamt gibt es 200.000 Medien, mehr als die Hälfte davon digital (etwa als E-Books). Neben Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern und DVDs freuen sich vor allem jüngere Besucher auch über mehrere Playstations: „Damit können zum Beispiel Kinder und Jugendliche die Wartezeit auf den Bus überbrücken“, sagt Martina Magnet.

© AK-Bibliohtek Martina Magnet

Ergänzt wird das Angebot für Lesekarteninhaber durch einen Filmstreaming-Dienst mit mehr als 3500 Spiel- und Kurzfilmen, Arthouse-Produktionen, Dokumentationen, Serien und Kinderprogramm. Ungewöhnlich, aber beliebt ist die Saatgut-Bibliothek: „Das ist eine Art Sammel- und Tauschbörse, Leute können hier Saatgut abgeben und Neues mitnehmen. Damit wollen wir zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen“, erzählt Magnet. Begleitend dazu gibt es auch immer wieder Vorträge, das Veranstaltungsprogramm der AK-Bibliotheken will sie künftig noch ausbauen – etwa auch durch Kooperationen mit der Universität Klagenfurt, dem kärnten.museum, dem Musil-Haus oder der Arge Kärntner Buchverlage.

Barrierefreiheit

Besonders wichtig ist der neuen Leiterin neben der Förderung der Lesekompetenz – unter anderem durch spielerische Vermittlungsprogramme für Kinder schon ab drei Jahren – auch die Barrierefreiheit: „Wir haben Literatur in einfacher Sprache und Großdruckbücher. Und unser Team hilft gerne in allen Fragen weiter.“ An den beiden Standorten arbeiten insgesamt zehn Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Eine Bibliotheksprüfung hat allerdings ausgerechnet die neue Leiterin noch nicht: „Aber die hole ich jetzt natürlich nach.“