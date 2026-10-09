Frieden am Familientisch: Wie die Erbteilung ohne Streit gelingt

Gemeinsam statt zerstritten: Notar Christian Perchtold aus Friesach weiß, wie weichende Kinder ihren fairen Anteil erhalten.

Der Begriff stammt aus dem bäuerlichen Erbrecht: Um die Zerschlagung oder wirtschaftliche Überlastung von Bauernhöfen zu verhindern, übernahm nur ein Kind den Hof. Die anderen Kinder hatten zu gehen, sie sind also die weichenden Kinder. Auch außerhalb der Landwirtschaft wird der Begriff heute noch genutzt, wenn Eltern den Hauptstamm ihres Vermögens – meist ist es eine Immobilie oder ein Betrieb – an ein einzelnes Kind übergeben, um den Besitz zusammenzuhalten.

Notar Christian Perchtold aus Friesach spricht lieber von Geschwistern bzw. weiteren Geschwistern. Sie spielen bei Übergaben ebenso wie im Testament eine nicht zu übergehende Rolle neben Übergeber und Übernehmerin, Erblasserin und Erbe. „Für sie gilt das Pflichtteilsrecht“, sagt Perchtold. „Sie haben als Nachkommen ebenso wie Ehepartner oder Verpartnerte einen rechtlichen Anspruch auf einen Teil des Wertes des übergebenen Vermögens.“

Konkret beträgt der Pflichtteil die Hälfte der gesetzlichen Erbquote. „Allerdings besteht dabei kein Anspruch auf bestimmte Vermögensstücke, sondern auf einen rechnerischen Anteil am Wert des Vermögens des Verstorbenen. Der Pflichtteil ist ein reiner Geldanspruch“, so Perchtold. Der Pflichtteil besteht für die anderen Geschwister, wenn ihr Bruder oder ihre Schwester als Alleinerbe oder -erbin eingesetzt wurde. Und er besteht ebenso bei einer lebzeitigen Übergabe an nur ein Geschwisterteil, wird dann aber erst beim Tod des Übergebers oder der Übergeberin schlagend. Die nicht bedachten Geschwister können dann einen Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend machen, denn der Wert der Schenkung wird rechnerisch zum Nachlass dazugezählt. Reicht die Verlassenschaft dafür nicht aus, muss das bedachte Kind ihn zahlen. Perchtold: „Für die Geltendmachung dieses Pflichtteilsanspruches sind drei Jahre Zeit. In den meisten Fällen werden sich die Geschwister bei uns im Notariat darüber einig.“ Ansonsten muss der Gerichtsweg beschritten werden.

© Tschanz-Hofmann, IMAGO Bauernfamilie bei Tisch am Sonntagnachmittag (Repro einer Originalvorlage aus dem 19. Jahrhundert). „Weichende Kinder haben Ansprüche“

Perchtold an die Erblasser: „Bekennen Sie rechtzeitig Farbe“

Damit es dazu nicht kommt, sollte – sowohl bei einer Übergabe als auch beim Testament – geregelt werden, was die weichenden Kinder als Abfindung erhalten. Perchtold macht Erblassern und Übergeberinnen Mut, rechtzeitig Farbe zu bekennen, die Vermögensverhältnisse offenzulegen und sich mit seinen Kindern, „mit allen Kindern“, an einen Tisch zu setzen: „Gehen Sie aufeinander zu, seien Sie zu Kompromissen bereit und vernachlässigen Sie nicht aus Angst vor Streit eine besonnene Übergabe an Ihre Kinder. Ich möchte fast sagen, es ist die Pflicht jedes Erblassers und jeder Erblasserin, rechtzeitig für eine streitvermeidende Regelung zu sorgen.“

Perchtold, ebenso wie seine Berufskolleginnen und -kollegen, verweisen auf die Relevanz der rechtlichen – und menschlichen – Beratung der Notare, wenn es um die Verteilung des Erbes und damit um die Abfindung der weichenden Kinder geht. Er beobachtet immer wieder: „Die Vorstellungen über den Pflichtteil für die anderen Geschwister gehen weit auseinander: Manche haben übertrieben hohe Vorstellungen.“

Beim Gespräch zu Hause kommt es nicht selten zu Streit unter den Geschwistern. Notarinnen und Notare hingegen vermeiden den Konflikt, indem sie professionell vermitteln. Eine gerechte Verteilung benötigt laut Perchtold „Beratung im Notariat im Beisein der gesamten Familie. Dabei sollten die Vermögensverhältnisse offengelegt werden und eine klare Bewertung des Vermögens erfolgen, damit die weichenden Kinder nachvollziehen können, wie sich ihre Abfindung berechnet und das Gefühl einer gerechten Lösung bei allen Beteiligten aufkommt.“

Um faire Abfindungen für weichende Kinder auszuloten, empfiehlt er, sich in der Familie folgende Fragen zu stellen: Was ist für den Übernehmer oder die Übernehmerin verkraftbar zu zahlen? Wie dringend benötigen die anderen Geschwister die Abfindung? Wer ist am ehesten da, wenn die Eltern im Alter Hilfe benötigen? Die sofortige Abfindung weichender Geschwister hat für diese den Vorteil, nicht darauf warten zu müssen. Aber der Abfindungsbetrag muss nicht sofort bei Übergabe bezahlt werden. Man kann auch eine Stundung auf ein Jahr oder auf fünf Jahre vereinbaren – oder eine Fälligkeit erst bei Ableben des Übergebers. Perchtold rät jedenfalls davon ab, die Regelung, was weichende Kinder bekommen, aufzuschieben: „Das durchtrennt im schlimmsten Fall die Familienbande.“

Den Eltern rät Perchtold, nicht das ganze Ersparte für Abfindungen zu verwenden, um nicht Gefahr zu laufen, „später für die eigene Altersversorgung kein Geld mehr zu haben“. Generell gilt: Die Abfindung ist verhandelbar. „Nicht nur die Höhe, sondern auch wie sie gezahlt wird: in Raten oder in Sachleistungen“, sagt Perchtold. Man kann auch vereinbaren, dass nachgezahlt wird – etwa wenn der Haupterbe die Immobilie oder den Betrieb oder die Landwirtschaft innerhalb einer bestimmten Jahresfrist mit Gewinn verkauft. Hier ist noch das Anerbenrecht – Kärnten hat ein eigenes Erbhöfegesetz – zu erwähnen, das die ungeteilte Weitergabe eines land- oder forstwirtschaftlichen Anwesens, des „Erbhofes“ an einen einzigen Erben beinhaltet. Dabei bemisst sich der Erbteil der weichenden Kinder nicht nach dem Verkehrswert des Betriebes, sondern nach einem günstigen Übernahmepreis, damit der Übernehmer „wohl bestehen“ kann. „Wenig erfreulich für die anderen Geschwister. Doch der Gesetzgeber gibt dem Überleben des Hofes Priorität.“ Allerdings: Verkauft der Hoferbe Teile seines geerbten Vermögens und reinvestiert den Erlös nicht wieder in den Betrieb (sondern etwa in ein Auto oder in eine Stadtwohnung), muss er seinen weichenden Geschwistern an Abfindung nachzahlen.

Wichtig ist auch, dass die weichenden Kinder nicht nur mit der vereinbarten Ausgleichszahlung einverstanden sind, sondern gleichzeitig vor dem Notar oder der Notarin eine Erklärung abgeben, dass sie in ihren Pflichtteilsansprüchen abgefunden wurden - ein Pflichtteilsverzicht. Perchtold: „Damit wird jenes Kind, das die Immobilie oder den Betrieb erhalten hat, dagegen abgesichert, weiteren Pflichtteilsansprüchen der Geschwister ausgesetzt zu sein.“