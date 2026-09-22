Netanjahu: Werde vor UNO "die Wahrheit" über Mamdani sagen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat angekündigt, er wolle bei seiner UNO-Ansprache am Donnerstag "die Wahrheit" über New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani sagen. "Schämen Sie sich, Mr. Mamdani", sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Er warf Mamdani vor, die islamistische Terrororganisation Hamas zu unterstützen und zu Ausschreitungen gegen New Yorker Juden aufgehetzt zu haben.

© APA/AFP Netanyahu will "die Wahrheit" über Mamdani verkünden (Archivbild)