Dach stand in Brand: Schwarze Rauchwolken über Teilen von Graz

Dienstagmittag waren dichte Rauchwolken über Teilen von Graz zu sehen. Ausgegangen sind diese von einem Brand in der Marburger Straße. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Die Grazer Berufsfeuerwehr ist nach wie vor im Einsatz (Sujetbild)

Dutzende Notrufe sind am Dienstag gegen 13.10 Uhr bei der Brandmeldezentrale in Graz eingegangen. Der Grund: In der Marburger Straße ist ein Brand im Dachbereich eines Hauses ausgebrochen. Dichte, schwarze Rauchwolken waren in einem Teil von Graz sichtbar.

Details zu dem Brand gibt es aktuell noch wenige. „Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort“, lässt Thomas Schmallegger, Sprecher der Grazer Berufsfeuerwehr, wissen. Zu der starken Rauchentwicklung dürfte es jedenfalls durch Isoliermatten am Dach gekommen sein. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.