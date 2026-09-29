7-jährige Kärntnerin mischt im Hindernislauf international mit

Nach der Mountain Challenge in Tromsø, Norwegen, „finishte“ Emma Leopold aus Wolfsberg erfolgreich beim Spartan Race Kids in Kaprun.

„Ich möchte Ihnen gerne von einem außergewöhnlichen siebenjährigen Mädchen, Emma Leopold, aus Wolfsberg erzählen, das bereits jetzt eine große Leidenschaft für Hindernisläufe und sportliche Herausforderungen entwickelt hat.“ So beginnt die Bilanzbuchhalterin Anita Stampfer-Leopold ihre Nachricht an die Redaktion.

Es sind nicht nur die Worte einer stolzen Mutter, die gerade gemeinsam mit ihrem Mann zum Lauf-Event Hyrox nach Rom unterwegs ist, an dem beide teilnehmen. Emma, die auch mitreist, aber noch zu jung zum Teilnehmen ist, hat schon einige beeindruckende Läufe am Konto.

Am coolsten ist es, wenn ich schmutzig nach Hause komme und weiß: Ich hab’s geschafft! — Emma Leopold , Jungläuferin

Zuletzt „finishte“ die junge Lavanttalerin beim Spartan Race Kids in Kaprun am 11. September über 1,6 Kilometer und zwölf Hindernisse. Klettern, Balancieren, Kriechen, Sandsäcke, Reifen, Speerwurf und die Schrägwand warteten auf die Kinder. Besonders die Schlammgrube hatte es Emma angetan. „Am coolsten ist es, wenn ich schmutzig nach Hause komme und weiß: Ich hab’s geschafft!“, sagt sie.

© KK/Privat Beim Spartan Race in Kaprun

Ihren ersten Wettkampf bestritt die Schülerin im September 2025 beim Stadtlauf in Wolfsberg. Nach dem Sieg in ihrer Altersklasse U6 war der Ehrgeiz geweckt. Seither trainiert sie regelmäßig und nimmt an verschiedenen Bewerben teil. Ihr bislang größtes Erlebnis war wohl im August die Reise nach Tromsø in Norwegen zur Tromsø Mountain Challenge. Während ihre Eltern selbst an der Challenge teilnahmen, startete Emma beim Kinderlauf.

© KK/Privat Norwegen

Trainiert wird Emma regelmäßig bei Trojan Performance in Klagenfurt von Mike und Dominik Trojan. „Emma ist sehr motiviert, ehrgeizig und mit viel Freude beim Training dabei“, sagen die beiden. Besonders beeindrucke sie ihre Zielstrebigkeit. Auch Emmas erster Trainer Michael Royer aus Wolfsberg unterstützt sie weiterhin.

© KK/Privat Erster Pokal: Stadtlauf Wolfsberg 2025 mit Trainer Mike Royer

Eine feste Vereins- oder Teamzugehörigkeit hat Emma derzeit nicht. Zu Hause trainiert sie zusätzlich im eigenen Fitnessraum, unter anderem Klimmzüge, Ausdauer und Balancieren. Seit September versucht sie sich außerdem im Krav Maga. Neben den Hindernisläufen gehören Motocross, Wandern und Snowboarden zu ihren Hobbys.

© KK/Privat Auch Motocross gehört zu den Hobbys der Siebenjährigen

2027 will Emma wieder bei Spartan Races in Österreich antreten und erstmals bei einem Hyrox Youngstars-Rennen starten. Ihr großer Traum ist allerdings ein Spartan Ultra Race über 50 Kilometer und mit 60 Hindernissen – teilnehmen darf sie daran frühestens mit 18 Jahren. Bis dahin hat die junge Sportlerin ein einfacheres Ziel: „Ich möchte noch viele Rennen machen und dabei viele neue Orte kennenlernen.“