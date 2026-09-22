Steirische Feuerwehr im Einsatz blockiert: Wie oft passiert das?

Der Weg zu einer Türöffnung gestaltete sich für die Feuerwehr St. Marein/Mzt. zuletzt schwierig. Ein in die Kreuzung hineinparkendes Auto hat den Einsatz verzögert.

In St. Marein im Mürztal kam für einen Bewohner eines Hauses jede Hilfe der Einsatzkräfte zu spät. Auch die Freiwillige Feuerwehr musste sich erst den Weg zur Türöffnung bahnen. Für die Floriani war es nicht das erste Mal, dass sie bei einem Einsatz behindert wurden. So auch diesmal. „Unsere Einsatzkräfte mussten sehr, sehr langsam an einem Auto vorbeifahren und verloren somit wertvolle Minuten“, schilderte Kommandant Dominik Tonweber gegenüber der Kleinen Zeitung. Dieses parkte in eine Kreuzung hinein.

Als die Wohnung schließlich geöffnet wurde, kam die Hilfe zu spät. Die betroffene Person in der Wohnung verstarb an der Einsatzstelle. Der Todeszeitpunkt im konkreten Fall dürfte länger zurückliegen. Der Mann hätte wohl also auch nicht überlebt, wenn die Feuerwehr pünktlich eingetroffen wäre.

Appell an Verkehrsteilnehmer

Nichtsdestotrotz wirft der Vorfall bei vielen Fragen auf, unter anderem zur Häufigkeit derartiger Ereignisse. Gesetzlich müssen Straßenbenützer einem herannahenden Einsatzfahrzeug grundsätzlich Platz machen. Von Seiten des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark heißt es, dass man mit dem gegenständlichen Fall nicht vertraut ist und daher keine Bewertung vornimmt.

Dennoch wird festgehalten: „Ganz grundsätzlich gilt, dass Zufahrts- und Einsatzwege für Einsatz- und Rettungsorganisationen freigehalten werden müssen. Gerade bei zeitkritischen Einsätzen können Behinderungen zu Verzögerungen führen. Wir appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge stets so abzustellen, dass Einsatzfahrzeuge jederzeit ungehindert passieren können.“

Keine Aufzeichnungen

Ob Behinderungen im Einsatz gehäuft auftreten oder gar ansteigen, kann man aufgrund fehlender Aufzeichnungen nicht sagen. Generell gäbe es im Zusammenhang mit Einsätzen eine Vielzahl möglicher Begleitumstände und zusätzlicher Parameter, die theoretisch erfasst und ausgewertet werden könnten. Aber: „Eine flächendeckende Dokumentation sämtlicher denkbarer Zusatzinformationen ist jedoch weder vorgesehen noch praktikabel und würde einen erheblichen zusätzlichen administrativen Aufwand für die Feuerwehren mit sich bringen.“

Beim Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag kann man sich in den letzten Jahren jedenfalls auch an keine Fälle erinnern, bei denen ein Rettungswagen bei der Zufahrt blockiert oder wirklich behindert wurde. Allerdings könne man aufgrund der kleineren Fahrzeuge bei der Anfahrt flexibler agieren. „Bei der Türöffnung sind wir dann aber natürlich auf die Feuerwehr angewiesen“, gibt man bei der Bezirksstelle zu wissen.