Dieser Kärntner tingelt als Schausteller um die ganze Welt

Gert Kaltschütz (52) entschloss sich, seinen Pädagogenjob aufzugeben und Schausteller zu werden. Der Kleinen Zeitung erzählte er seine Geschichte.

Der Beruf des Schaustellers ist vielen ein Begriff, doch nur wenige wissen, was alles dahintersteckt. In Film und Fernsehen werden oft stereotypische Bilder von „zwielichtigen Jahrmarktsleuten“ oder „freiheitsliebenden Aussteigern“ vermittelt. Doch hinter den Schießbuden und Fahrgeschäften stehen Menschen. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Und einer von ihnen teilt seine mit der Kleinen Zeitung.

Gert Kaltschütz ist ein klassischer Quereinsteiger. Ursprünglich war der St. Veiter als Lehrer, Erzieher und Kindergärtner tätig. Auf der heutigen BAfEP unterrichtete er Didaktik. Eines schicksalhaften Tages begleitete er einen Ausflug nach Italien und dort entdeckte er etwas, das sein Leben für immer ändern sollte. „Dort gab es ein Trampolin, auf dem die Kinder unbedingt springen wollten“, erinnert sich der heute 52-Jährige zurück. Anschließend ließ ihn ein Gedanke nicht mehr los: „Wenn das in Italien funktioniert, warum nicht auch in Österreich?“ Kaltschütz erwarb die Anlage von dem Italiener und baute sie am Klopeiner See wieder auf.

© KK/Privat Vor über 30 Jahren begann alles mit dieser Trampolinanlage am Klopeiner See

„Die Anlage musste bei uns technisch überprüft werden.“ Ein Sachverständiger betrachtete das italienische Konstrukt und hatte ein paar Anmerkungen. „Wir mussten es so verändern, dass es der Norm entsprach. Elastische Außennetze, handgewobene Sprungnetze. Eigentlich haben wir alles neu gebaut“, sagt der St. Veiter, der mittlerweile auf der ganzen Welt seine Trampoline vertreibt. Vor 33 Jahren stand er zum ersten Mal auf dem Wiesenmarkt und zwar auf derselben Stelle, wo man ihn auch noch heute findet.

© KK/Privat Durch seinen Namen am Trampolin wurde er international bekannt

Die anderen Schausteller waren aber skeptisch. Ein Trampolin? Ohne Fassade? Dies war in der Branche ein rotes Tuch. „Ich habe dann gesagt, dass die springenden Kinder meine Rückwand wären – da hat man immer was zu schauen. Der Erfolg hat mir recht gegeben“, sagt er stolz. Andere Schausteller schrieben ihre Namen auf die Rückwände der Geschäfte. Kaltschütz hingegen schrieb seinen auf jedes Sprungnetz. „Das war die Initialzündung, weil dann immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden sind und somit immer mehr Aufträge reinkamen.“ Aufträge für den Jump Dome in Klagenfurt oder den Scheich von Abu Dhabi seien nur einige von Kaltschütz‘ Referenzen. „Wir liefern in die USA und haben gerade eine Anlage in der Schweiz fertiggebaut“, erwähnt er.

Der nächste Schritt war die Anschaffung eines Break Dance. „Sowas wollte ich schon immer haben und vor vier Jahren habe ich mir den Traum erfüllt.“ Er kaufte eine Anlage, brachte sie auf Vordermann und der Rest ist Geschichte. „Es ist eine Investition fürs Leben und hält ewig, wenn man es pflegt.“ Heute legt man für ein neues Break Dance gut 3,6 Millionen Euro auf den Tisch. Eine Investition, von der der Schausteller abrät. „Man bekommt das Geld nicht mehr rein und braucht somit einen großen finanziellen Background. Die Zeiten haben sich geändert.“ Wie viel Kaltschütz für sein Break Dance hinlegen musste, wollte er nicht verraten. Nur so viel: „Der Wert der Anlage beträgt jetzt rund eine Million Euro.“

© KK/Privat Das Break Dance ist ein beliebtes Fahrgeschäft am Wiesenmarkt

Kaufen kann ein Break Dance theoretisch jeder. Der bekannteste Hersteller ist die Firma HUSS. „Wenn du es bestellen willst, dann rufst du an und musst bei Auftragserteilung bereits eine Anzahlung von 30 Prozent leisten.“ Bis Produktionsstart besteht dann eine monatelange Wartezeit. Sobald es los geht, sind die nächsten 40 Prozent zu zahlen und vor der Fertigstellung die restlichen 30 Prozent. Gut zwei Jahre können vergehen, bis die Anlage fertig ist. Und wo soll man sie lagern? „Ich habe eine zehn Meter hohe, 3500 Quadratmeter große Halle im Bezirk Völkermarkt.“

© KK/Privat Die Anpassung des Break Dance an die neue Sicherheitsnorm 13814 in seiner Halle

Als Schausteller ist Kaltschütz natürlich viel unterwegs. Bevor er am Bleiburger und St. Veiter Wiesenmarkt ankam, hatte er fünf Monate in Polen zu tun. Von Mai bis jetzt war er insgesamt rund einen Monat zu Hause. Ist das Schausteller-Leben einsam? „Überhaupt nicht. Man ist immer mit verschiedenen Leuten zusammen. Und man freut sich, wenn man zum Beispiel jemanden trifft, den man ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat“, versichert Kaltschütz. „In Polen habe ich Kollegen aus Deutschland und den Niederlanden getroffen – in Bleiburg ebenso.“

© KK/Privat Das Break Dance wird in einer Halle gelagert

Apropos Bleiburg, was ist seine Meinung zu dem Vorfall, bei dem ein Kind aus einem Fahrgeschäft gestürzt ist? „Die Anlage war top gewartet und entspricht den höchsten Sicherheitsstandards.“ Kaltschütz vergleicht es mit einer Sesselbahn auf der Skipiste. „Tausende Leute werden transportiert und ein Kind könnte theoretisch immer rausrutschen.“ Ebenso überlegt sich Kaltschütz, in Zukunft Bankomatzahlung einzuführen – was in anderen Ländern bereits gängige Praxis ist.