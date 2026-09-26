Nach 128 Welpen endet für Oststeirerin ihre Hundezucht-Ära

Wuff, Wuff, Schluss: Seit 2009 züchtet Roswitha Szabo aus St. Margarethen an der Raab die italienische Hunderasse Lagotto Romagnolo. Wie die wuschelige Fellnasen ihr Herz erobert haben und warum sie nun mit der Zucht aufhören will.

Das ist ein Winseln und Wedeln. Aufgeregt springen die wuscheligen Welpen in ihrem Gehege umher, neugierig recken sie ihre feuchten Fellnasen durchs Gitter, als Frauchen Roswitha Szabo die Türe öffnet. Seit 2009 züchtet die 74-Jährige auf ihrem Anwesen am Sommerberg (Gemeinde St. Margarethen an der Raab) die Hunderasse Lagotto Romagnolo.

Damals war die aus Italien stammende Hunderasse in Österreich noch wenig bekannt. „Laut Österreichischem Kynologenverband, ÖKV, gab es noch einstellige Zuchtnummern für diese Hunde. Mittlerweile sind wir knapp unter 1000", führt Szabo aus. 2010 gründete sie gemeinsam mit Kollegen den Lagotto Club Austria, mittlerweile zählt man 307 Mitglieder.

23 Würfe mit 128 Lagotto-Welpen sind in den vergangenen Jahrzehnten durch ihre Hände gegangen. Noch heute kennt sie alle Namen und auch das Geburtsdatum der Welpen. Mit den neuen Besitzern hat sie noch regelmäßig Kontakt. „Viele sind dem Club beigetreten, wir sehen uns bei Veranstaltungen und Trainings", erzählt Szabo.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Die Welpen lieben es auf der Wiese herumzutollen

23. Wurf ist der letzte

Der 23. Wurf soll für die Hundezüchterin nun allerdings der letzte sein. „Pro Hündin gibt es bei mir nur drei Würfe. Ich will ihnen nicht mehr zumuten. Außerdem bin ich bald 75 Jahre alt und will mir nicht noch einmal weitere Welpen für die Zucht zulegen", erklärt Szabo. Ein weiterer Grund: „Die Vorstellungen der Interessenten passen oft nicht mit den Bedürfnissen der Welpen zusammen", so die gebürtige Grazerin.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Roswitha Szabo und Felix Pfleger mit ihren sechs Fellknäule

Manch einer sei sich der Verantwortung der Hundehaltung nicht bewusst. „Ich kann den Hund nicht zehn Stunden alleine lassen und ihn mir rein fürs Wochenende zulegen. Ein Lagotto ist ein Arbeitshund, er braucht Beschäftigung", so Szabo. Den Drang zur Bewegung und zur „Nasenarbeit“ hat er im Blut. Bereits im 17. Jahrhundert wurden Lagotto als spezialisierte Wasser- und Apportierhunde für die Jagd in den Sumpf- und Lagunenlandschaften Italiens eingesetzt.

© KLZ/Veronika Teubl-Lafer Roswitha Szabo mit Hundemama Alegra und ihren Welpen

Heute sind sie dank ihrer herausragenden Nase als Trüffelsuchhunde weltberühmt. Auch Szabo und ihr Partner Felix Pfleger begeben sich mit ihren sieben Lagottos regelmäßig auf Trüffelsuche. Über den Club bieten sie auch Trainings für Hund und Herrl bzw. Frauerl an.

© KLZ/Veronika Teubl-Lafer Neugierig äugen die Welpen durchs Gehege

Was sind Lagotto-Hunde? Der Lagotto Romagnolo ist ein italienischer Wasserhund, der ursprünglich als Jagdhelfer in den Feuchtgebieten eingesetzt wurde. Aufgrund seiner außergewöhnlich feinen Nase wird der Lagotto weltweit als klassischer Trüffelsuchhund eingesetzt. Ihr Aussehen wird durch ihr markantes lockiges und gekraustes Fell bestimmt. Die Rasse wird als intelligent, arbeitswillig und schnell lernfähig beschrieben. Die Tiere brauchen neben Bewegung vor allem mentale Aufgaben wie Nasenarbeit, da sie sonst an Langeweile leiden. Der Lagotto Romagnolo Club Austria wurde 2010 gegründet. Aktuell gibt es 307 Mitglieder. Als Präsidentin fungiert seit 2012 Roswitha Szabo. Mehr Infos auf lagotto-club.at

Zur Lagotto-Zucht ist Szabo durch Zufall gekommen. Bereits davor führte sie jahrzehntelang „English Setter“. Über einen Jagdkollegen kam die ehemalige Falknerin und Jägerin zu ihrem ersten Lagotto, der Hündin Wynona. Und hier schließt sich wieder der Kreis. So gab sie einem der sechs neuen Welpen denselben Namen. „Nur die Schreibweise ist anders, nämlich mit ‚ei‘“, fügt Szabo an.

© KLZ/Teubl-Lafer Alle Welpen tragen Namen mit dem Buchstaben „W“

Auch alle anderen Namen beginnen mit einem „W“. „Es ist mein 23. Wurf. Begonnen habe ich mit dem Buchstaben A, nun bin ich beim W angelangt", erzählt Szabo.

Währenddessen hat sich die kleine Rasselbande, bestehend aus Witu, Willo, Wisha, Weinona, Wini und Wenu, ins Freie begeben. Auf der Wiese wird ausgelassen getollt, gespielt und liebkost.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Felix Pfleger mit einem der Welpen

Neben den medizinischen Voraussetzungen und der einwandfreien Gesundheit steht für die Hundezüchterin vor allem das Wesen an vorderster Stelle. Für die Auswahl eines geeigneten Zuchtrüden sitzt sie wochenlang vor dem PC. Diesmal trafen dann zwei echte Schönheiten aufeinander. Nicht nur Mama Alegra, sondern auch der Papa haben bereits mehrfach bei Schönheitswettbewerben abgeräumt.

© KLZ/Teubl-Lafer Die Hundebabys sind gerade sieben Wochen alt

Schönes und Schreckliches

Apropos: Was war in den vergangenen Jahren ihr schönstes Erlebnis in der Zucht? „Mein schönstes, war auch gleichzeitig das schrecklichste Erlebnis", meint die Hundezüchterin. „Bei einer Geburt gab es Komplikationen, die Hundemama ist in meinen Armen gestorben", erzählt Szabo. Ihre andere Hündin „Fini“ nahm sich um die Welpen an und kümmerte sich aufopfernd. „Sie hat sich zu ihnen in den Korb gelegt und sauber geleckt. Am nächsten Tag hatte sie Milch und konnte die Babys füttern.“

Dass es nach diesem Wurf kein Welpenwinseln mehr im Haus geben wird, hat die studierte Juristin noch nicht ganz an sich rangelassen. Mit 1. Oktober ziehen die Welpen zu ihren neuen Besitzern. „Daran will ich aber noch gar nicht denken", sagt Szabo und drückt die kleine Weinona fest.