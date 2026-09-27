Nach Schicksalsschlag: Kärntnerin gibt ihr Alpaka-Projekt auf

Rund 14 Jahre bestimmten die Pflege und die Zucht von Alpakas das Leben von Manuela Kopeinig. Jetzt musste die Techelsbergerin ihr Herzensprojekt aufgeben. Der Hofladen bleibt.

Lange hat Manuela Kopeinig mit dem Gedanken ihr Herzensprojekt, die Alpakazucht aufzugeben, gerungen. Jetzt aber hat sich die Techelsbergerin zu dem Schritt entschlossen. Familiäre Gründe – ihr Ehemann Markus ist durch eine schwere Erkrankung ein Pflegefall – zwangen sie dazu.

Seine Pflege, ihre Tätigkeit als Buchhalterin und Lohnverrechnerin, Haus, Hof und die Tiere seien ihr zu viel geworden. Lange war sie auch auf der Suche nach neuen Besitzern für die Stutenherde. Jetzt hat Kopeinig für die fünf Tiere ein passendes Zuhause gefunden – ein Teil geht nach Hermagor, ein anderer nach Niederösterreich. „Sie haben alle einen guten Platz bekommen, das war mir wichtig“, erzählt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

© Privat/kk Die Familie trennt sich von ihren Alpakas

Bis zu 30 Tiere

2012 hat ihr Mann ein Baby-Alpaka gesehen und sich in den Vierbeiner verliebt. „Wir haben uns dann Informationen über die Haltung und Pflege eingeholt“, erinnert sich Manuela Kopeinig. Kurze Zeit später zogen die ersten Alpakas auf den Hof der Familie in der Gemeinde Techelsberg. Stetig ist die Herde von „M&M Alpakas Wörthersee“ gewachsen. „Wir hatten bis zu 30 Tiere“, weiß die Angestellte und Unternehmerin zu berichten.

Die Vierbeiner stellte Manuela Kopeinig der Behindertenarbeit zur Verfügung. Mit dem Vlies der Alpakas hat sich die Mutter zweier erwachsener Söhne ein zweites berufliches Standbein aufgebaut, dieses zu Schuheinlagen, Socken, Schals, Pullover, Gelenkswärmer, Beinstulpen, Kopfpolster, Decken sowie Seifen und Kosmetikprodukte verarbeitet und im Onlineshop und im Hofladen zum Verkauf angeboten. Dies will sie auch in Zukunft tun: „Ich habe so viel Wolle, dass ich damit noch ein paar Jahre auskomme.“ Allerdings wird sich das Angebot auf kleinere Produkte, wie Schuheinlagen oder Mützen, beschränken. Den Hofladen wird Kopeinig wie gewohnt jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet haben.

In den nächsten Tagen werden die Alpakas die Kopeinigs verlassen, der Abschied von den Stuten fällt ihr schwer: „Sie waren für mich wertvolle Familienmitglieder und hatten einen gewissen Erholungswert.“ Manuela Kopeinig will zu den neuen Besitzern Kontakt halten und den Alpakas gelegentlich einen Besuch abstatten. Der Branche will die Techelsbergerin mit ihrem Wissen über die Kamelart erhalten bleiben.