Osttiroler Betrieb holte Sieg bei Lebensmittelwettbewerb

Der Kuenzhof in Dölsach schaffte es mit seinem „Frizzanti 0,0 %“ auf den ersten Platz bei der dritten Auflage des „Tiroler Lebensmittelinnovationspreises“.

Innovative Ideen, regionale Rohstoffe und der Mut, neue Wege zu gehen: Das alles stand wieder im Mittelpunkt bei der dritten Auflage des „Tiroler Lebensmittelinnovationspreises“, der auf die Kreativität in der Tiroler Lebensmittelwirtschaft aufmerksam machen soll. Am Montagabend wurden im Rahmen der FAFGA – die Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design in der Messe Innsbruck die innovativsten Projekte ausgezeichnet.

Den ersten Platz sicherte sich der Kuenzhof aus Dölsach mit seinem „Frizzanti 0,0 %“. „Das alkoholfreie Getränk verbindet regionale Zutaten mit einem modernen Genusserlebnis und greift damit einen aktuellen Konsumtrend auf", heißt es in der Aussendung. Die Jury überzeugte insbesondere die Verbindung von Produktinnovation, regionaler Wertschöpfung und einer klaren Positionierung am Markt.

Den zweiten Platz erreichte das Projekt „BeeTronic“ der HTL Reutte, welches die digitale Überwachung von Bienenstöcken ermöglicht. Auf Platz drei landeten die „Tiroler Tschips“ von Johanna Jenewein. Sie stellt das Snackprodukt aus Tiroler Kartoffeln und Tiroler Alpensalz her.

„Vielfalt zeigt die Tiroler Innovationskraft“

Der Tiroler Lebensmittelinnovationspreis ist ein Gemeinschaftsprojekt der Agrarmarketing Tirol, des Landesgremiums des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer. Unter der Leitung von Katrin Bach vom Management Center Innsbruck (MCI) hatte eine hochkarätig besetzte Jury aus den Einreichungen die besten Projekte für das Finale ausgewählt. Bewertet wurden unter anderem Innovationsgrad, Regionalität, Marktfähigkeit und Impulswirkung.

„Die Vielfalt der Einreichungen und die Qualität der Finalisten zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft in Tirol vorhanden ist“, betont Matthias Pöschl, Geschäftsführer der Agrarmarketing Tirol.