22 Staatschefs fordern strenge Kontrolle von KI

Angesichts rasanter technologischer Fortschritte und Sicherheitsvorfälle dringt eine Gruppe von 22 Staats- und Regierungschefs auf eine schärfere internationale Aufsicht über besonders leistungsfähige Systeme Künstlicher Intelligenz. Eine am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vorgestellte Erklärung verlangt verbindliche Sicherheitsregeln für Entwickler sowie den Aufbau einer Kontrollbehörde nach dem Vorbild internationaler Aufsichtsorganisationen.

© APA/AFP Künstliche Intelligenz soll besser kontrolliert werden (Symbolbild)