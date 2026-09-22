Der Stadtpark in Spittal wurde zur Floristenwerkstatt

Beim Flower-Flashmob entstanden Dienstagvormittag vor Publikum bunte Blumensträuße, die anschließend verschenkt wurden.

Am Dienstagvormittag wurde der Spittaler Stadtpark beim Springbrunnen für kurze Zeit zur Werkstatt unter freiem Himmel. Kärntner Floristinnen und Floristen banden vor den Augen der Passanten Blumensträuße und verschenkten die fertigen farbenfrohen Kreationen anschließend. Die Aktion fand bereits zum vierten Mal österreichweit statt. Unter dem Motto „Handwerk kommt zur Blüte“ wollen die Landesinnungen und das Blumenbüro Österreich zeigen, was hinter einem professionell gebundenen Strauß steckt und wie vielseitig der Floristenberuf ist.

Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig betont: „Ein Blumenstrauß ist ein handgefertigtes Werkstück. Dafür braucht es Wissen über Pflanzen, Farbwirkung, Gestaltung und Haltbarkeit. Mit dem Flashmob bringen wir diese Arbeit mitten zu den Menschen und zeigen zugleich jungen Leuten, wie abwechslungsreich der Floristenberuf ist.“ Die Passanten freuten sich über die verschenkten Sträuße. Auf den beiliegenden Karten waren außerdem Informationen zum Berufsbild und zu den Ausbildungsmöglichkeiten in der Floristik zu finden.