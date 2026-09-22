Warteschlange bei Vorstellungen war zum Teil so lang, dass Freikarten nicht rechtzeitig eingelöst werden konnten. Besucher kritisieren „unfreundliches Personal“. Zirkus drückt Bedauern aus.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher freuten sich über eine gelungene Vorstellung. Einige gingen aber auch enttäuscht nach Hause

Am Zirkusplatz in Knittelfeld gastiert, wie es der Name erahnen lässt, regelmäßig der Zirkus. Jüngst sorgten die Vorstellungen des Circus Louis Knie für staunende Gesichter, aber bei dem einen oder anderen auch für Ärger. Der Grund: die Freikarten-Aktion des Zirkusses, die schon in der Vergangenheit zu Irritationen geführt haben soll. Zumindest gibt es einige Berichte, die sich zu dem Thema im Internet finden.

Vor Auftritten werden gerne Freikarten verteilt. Diese sind unter bestimmten Voraussetzungen gültig, die auf den Karten oder auf der Zirkus-Homepage auch nachzulesen sind. So musste man 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn da sein. „Die Warteschlange war so lang, dass einige Freikartenbesitzer sie nicht mehr rechtzeitig einlösen konnten“, schildert ein Besucher. Dies sorgte natürlich für wenig Begeisterung bei den Inhabern der Freikarten.

„Viele waren enttäuscht. Was aber wirklich schockiert hat, war, wie mit den Leuten umgegangen worden ist“, wird von Anwesenden geschildert. Die Zirkusmitarbeiter sollen nicht unbedingt zur Deeskalation beigetragen haben: „Im Gegenteil. Die Leute wurden rüde abgewiesen, die Lage war zum Teil richtig aufgeheizt!“

„Das ist Knittelfeld nicht würdig“, meint FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Modre, der sagt, dass er von Bürgern auf die Situation angesprochen worden sei. „Wir müssen im Gemeinderat darüber reden, wie wir das in Zukunft handhaben und ob wir das wirklich in der Stadt wollen.“

Positive und negative Resonanz

Die Fläche wird von den Zirkussen angemietet. „Mit der Abwicklung vor Ort haben wir nichts zu tun“, sagt Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ), der positive und negative Resonanz über den Zirkus in der Stadt vernommen hat. „Aber man kann über die Thematik natürlich innerhalb des Gemeinderats diskutieren.“ Gelegenheit dazu, gibt es bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Montag, 28. September.

Vonseiten des Zirkusses heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Bei einzelnen Vorstellungen in Knittelfeld kam es unmittelbar vor Vorstellungsbeginn zu einem außergewöhnlich hohen Andrang an der Kasse. Dadurch entstanden längere Wartezeiten.“ Man würde bedauern, dass „Besucherinnen und Besucher trotz ihres rechtzeitigen Erscheinens ihre Freikarten aufgrund der Warteschlange nicht mehr einlösen konnten und dadurch enttäuscht wurden“.

„Nehmen das ernst“

Besonders ernst würde man die Schilderungen über einen unfreundlichen Umgangston nehmen. „Auch in einer stressigen Situation erwarten wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen respektvollen und sachlichen Umgang mit allen Gästen. Sollte dies in einzelnen Fällen nicht so gewesen sein, möchten wir uns ausdrücklich dafür entschuldigen.“

Die Freikartenaktion soll „möglichst vielen Menschen einen Zirkusbesuch ermöglichen“. Und: „Umso mehr bedauern wir, dass dieses positive Angebot für einige Gäste mit einer solchen Enttäuschung verbunden war. Die Rückmeldungen nehmen wir zum Anlass, die Abläufe bei vergleichbaren Aktionen und insbesondere die Abwicklung bei hohem Besucherandrang zu verbessern.“