Andreas Schübel von der FF Maria Lankowitz war bei drei Bewerben in drei Bundesländern erfolgreich. Zweimal trat er gemeinsam mit Johann Bernsteiner (FF Köflach) an.

Innerhalb weniger Wochen stellte Hauptbrandmeister Andreas Schübel von der FF Maria Lankowitz sein Können bei drei Wasserdienstleistungsbewerben in drei Bundesländern unter Beweis. Gemeinsam mit seinen Zillenpartnern war er in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland erfolgreich.

Den Auftakt bildete Ende August der Wasserdienstleistungsbewerb in Gars am Kamp in Niederösterreich. Schübel trat gemeinsam mit Verwaltungsinspektor Manfred Winna von der Feuerwehr Kleinschweinbarth an. Das Duo meisterte den Bewerb, an dem rund 1800 Zillenbesatzungen teilnahmen, erfolgreich und sicherte sich das Wasserdienstleistungsabzeichen in Bronze.

1 / 24 © Feuerwehr Maria Lankowitz/HBM Andreas Schübel

Nur wenige Tage später ging es für Schübel in der Steiermark weiter. Beim Wasserdienstleistungsbewerb am 5. September in Feldbach bildete er gemeinsam mit Oberbrandinspektor Johann Bernsteiner von der Feuerwehr Köflach eine Zillenbesatzung. Die beiden traten in der Wertung Silber an und absolvierten den Bewerb erfolgreich.

Erfolgreicher Abschluss im Burgenland

Den Abschluss der Bewerbsserie bildete der Wasserdienstleistungsbewerb in Rechnitz im Burgenland am 11. und 12. September. Rund 900 Zillenteams nahmen daran teil. Erneut gingen Schübel und Bernsteiner gemeinsam an den Start. Mit der Erfahrung aus den vorangegangenen Bewerben bewältigten sie auch diese Herausforderung erfolgreich und konnten sich das Wasserdienstleistungsabzeichen in Bronze sichern.

Sie waren damit die ersten Teilnehmer aus dem Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg, die das Wasserdienstleistungsabzeichen in Bronze im Burgenland erfolgreich erwerben konnten. Die Feuerwehr Maria Lankowitz gratuliert Schübel und Bernsteiner zu ihren hervorragenden Leistungen.