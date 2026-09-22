Fico fordert EU-Sondergipfel zu Treibstoffpreisen

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico fordert in einem am Dienstag auf X geposteten Video die "sofortige Einberufung eines EU-Sondergipfels", um den "astronomischen Öl- und Benzinpreisen" den Kampf anzusagen. In manchen EU-Ländern koste ein Liter Diesel 3 Euro, betont Fico. Wenn man auf diese Preise sehe, sehe man nicht nur Krieg, sondern gierige Ölfirmen. "Wir sehen auch unsere komplette Unfähigkeit, innerhalb der EU zu handeln."

© APA/AFP/TOMAS BENEDIKOVIC Der slowakische Premier Robert Fico