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Fico fordert EU-Sondergipfel zu Treibstoffpreisen

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico fordert in einem am Dienstag auf X geposteten Video die "sofortige Einberufung eines EU-Sondergipfels", um den "astronomischen Öl- und Benzinpreisen" den Kampf anzusagen. In manchen EU-Ländern koste ein Liter Diesel 3 Euro, betont Fico. Wenn man auf diese Preise sehe, sehe man nicht nur Krieg, sondern gierige Ölfirmen. "Wir sehen auch unsere komplette Unfähigkeit, innerhalb der EU zu handeln."

Der slowakische Premier Robert Fico
© APA/AFP/TOMAS BENEDIKOVIC
Der slowakische Premier Robert Fico
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