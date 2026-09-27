Wegen Grundwehrdienst riskiert Lavanttaler eine Vorstrafe

Weil ein junger Erwachsener nach dem Konsum von Suchtmitteln die Ladung für eine Untersuchung bei der Amtsärztin ignorierte, musste er nun bei Gericht erscheinen.

„Wären Sie zur Untersuchung zur Amtsärztin gegangen, würden Sie nicht hier bei uns sitzen“, beginnt Richterin Britta Kollmann-Moritz die Verhandlung am Bezirksgericht Wolfsberg. Auf der Anklagebank sitzt ein junger Erwachsener, der seit Juni seinen Grundwehrdienst beim Bundesheer leistet. Er muss sich wegen des Konsums von Suchtmitteln verantworten.

„Die Staatsanwaltschaft gab Ihnen die Möglichkeit, dass die Amtsärztin Sie untersucht und entscheidet, ob wegen des Suchtgifts entsprechende Maßnahmen aufzuerlegen sind. Beispielsweise ein Jahr lang regelmäßig Harn abgeben oder psychosoziale Maßnahmen. Hält man die Maßnahmen ein, ist man nicht vorbestraft. Aber Sie sind nicht zur Untersuchung gegangen. Warum nicht?“, bohrt die Richterin nach.

„Sie haben schon zwei Strafen“

„Ich bin gerade beim Bundesheer und es ist sich nicht ausgegangen“, so die kleinlaute Antwort des Lavanttalers, der den Suchtgift-Konsum zugibt und auch, dass er die Ladung zur Amtsärztin zugestellt bekam. „Die Alternative ist vorbestraft zu sein und Sie haben schon zwei Strafen“, fährt Kollmann-Moritz fort, um dem Angeklagten die Tragweite seines Nicht-Erscheinens bei der Amtsärztin zu vermitteln.

„Wenn ich Sie noch mal zur Amtsärztin bei der Bezirkshauptmannschaft schicke: Gehen Sie dann hin?“ Der Angeklagte antwortet mit einem „Ja“. „Das rate ich Ihnen auch, denn das ist notwendig, um eine Verurteilung abzuwenden“, betont die Richterin abermals und erklärt die durch die Verhandlung entstandenen Pauschalkosten angesichts des monatlichen 600 Euro-Einkommens beim Bundesheer als uneinbringlich. „Im besten Fall sehen wir uns nicht mehr“, beendet die Bezirksrichterin die Verhandlung. „Bestimmt nicht mehr“, antwortet der Angeklagte und verlässt den Saal.