Mann findet mit Metalldetektor Münzschatz aus der Römerzeit

Auf einem ganz gewöhnlichen Acker bei Wesseling südlich von Köln hat Familienvater Oliver Riedl einen Schatz aus der Römerzeit entdeckt. Er war dort mit einer Sonde unterwegs und stieß plötzlich auf eine Silbermünze nach der anderen. Selbst als er schon 15 Münzen geborgen hatte, hörten die Signale seines Metalldetektors nicht auf. "Für mich war klar, dass hier etwas Größeres im Boden liegt", folgerte er daraus.

© APA/dpa Sondengänger Oliver Riedl mit dem Schatz