Nachfolge für Allgemeinarzt in Gralla frühzeitig geregelt

Andreas Winter wird im Frühjahr 2027 dem langjährigen Gemeindearzt Heimo Holik nachfolgen. 2028 soll die Ordination ins Ortszentrum von Gralla verlegt werden.

Frühzeitig sichergestellt ist die allgemeinmedizinische Versorgung in der südsteirischen Marktgemeinde Gralla. Der langjährige Gemeindearzt Heimo Holik verabschiedet sich mit Ende März 2027 in den Ruhestand. Für einen nahtlosen Übergang sorgt Andreas Winter. Viele Patientinnen und Patienten sind ihm durch seine bisherige Tätigkeit in der Ordination von Heimo Holik bereits bestens vertraut.

Ab April 2027 wird Winter federführend in den derzeitigen Ordinationsräumlichkeiten in der Arztgasse 6 praktizieren. Seitens der Marktgemeinde wurde mit dem Mediziner bereits eine Vorvereinbarung für eine Verlegung ins Ortszentrum getroffen. Dafür soll der Kindergarten Sternenring umgebaut und saniert werden. Der Umzug in die neue Ordination wird für Herbst 2028 angestrebt, die Planungen sind bereits angelaufen.

© RP Photography Riedler Peter Die Planungen für die neue Ordination im Ortszentrum sind bereits angelaufen

Ebenfalls verständigt hat man sich darauf, dass Winter von Holik die Tätigkeit als Gemeinde- und Schularzt übernimmt. „In Zeiten des Ärztemangels ist das für unsere Gemeinde ein großer Erfolg und ein echter Glücksfall“, betont Bürgermeisterin Tanja Fauland-Gratz.

40 Jahre Malerbetrieb Galler

Grund zur Freude gibt es auch ein paar Kilometer weiter südlich in der Leibnitzer Wasserwerkstraße. Der dort angesiedelte Malerbetrieb Galler feierte sein 40-jähriges Firmenjubiläum. Zahlreiche Freunde, Kunden und Geschäftspartner kamen, um zu gratulieren. Darunter Dietmar Schweiggl und Martin Heidinger von der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Leibnitz, die sich mit einer Urkunde für das unternehmerische Engagement der Familie Galler bedankten.

© Guido Lienhardt Die Wirtschaftskammer gratulierte dem Malerbetrieb Galler zum Firmenjubiläum

Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1986 durch Alois Galler wird es für seine fachliche Kompetenz, hochwertige Arbeit und persönliche Kundenbetreuung geschätzt. Von Beginn an wurden auch Lehrlinge ausgebildet. Seit 2020 wird das Unternehmen von Mathias und Christiane Galler geleitet, aktuell werden acht Mitarbeiter beschäftigt.