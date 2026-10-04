Betreuter Steiermark-Urlaub für Demenzkranke und ihre Angehörigen

Das Angebot sei in dieser Form einmalig: Eine Initiative und ein Reisebüro aus Graz bieten gemeinsamen Steiermark-Urlaub für Demenzkranke mit deren Angehörigen – samt professioneller Betreuung.

Erkrankt jemand an Demenz, so verändert das den Alltag dieser Person genauso gravierend wie jenen seiner Angehörigen. Ans Durchschnaufen ist je nach Schwere der Erkrankung kaum zu denken – an einen Urlaub auch nicht, schon gar nicht an ein gemeinsames Verreisen. Genau hier möchte ein neues Angebot ansetzen, das laut Initiatoren in dieser Form eine Premiere sei: Menschen mit Demenz will man genauso wie den Angehörigen ein paar Tage Auszeit in der Steiermark gönnen. Gemeinsam dank professioneller Betreuung.

„Im Alltag tragen Angehörige meist die Hauptlast der Betreuung. Jede Stunde, in der sie Kraft schöpfen können, ist wertvoll“, betont Isolde Fischer. Die Grazerin hat sich förmlich dem Glück von älteren Menschen verschrieben: Über ihre „Greislerei“ sorgt sie für regelmäßige Treffen genauso wie für „Glücksmomente“, indem sie beispielsweise Klassentreffen organisiert. Im Vorjahr rief sie zudem das Projekt „Momenz“ ins Leben, um Demenzkranke aus der oft gewählten Einsamkeit zu holen und ihnen Treffen mit anderen Betroffenen „in einem geschützten Rahmen“ zu bieten.

© Rene Vidalli Ziehen bei neuem Angebot an einem Strang; Isolde Fischer und Florian Wind

„Was im Alltag oft fehlt“

Dieses Projekt erweitert Fischer nun: Zusammen mit dem Grazer Reisebüro „Cooltours“ hat sie ein betreutes Urlaubskonzept geschnürt, „das Erholung, Gemeinschaft und professionelle Begleitung miteinander verbindet“. Im nächsten Jahr läuft es mit einem Urlaub am Bauernhof bei Gnas vom Stapel: Dabei seien qualifizierte Betreuungskräfte für eine Gruppe von maximal 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit von der Partie. Während man somit demenzkranken Menschen durchgehend ein Tagesprogramm biete, könnten die mitgereisten Angehörigen „die Zeit für sich nutzen, was im Alltag häufig fehlt“.

Scham, Unsicherheit und die Angst, anderen zur Last zu fallen, führen auch heute noch häufig zu Isolation. — Isolde Fischer

„Mit unseren Reiseangeboten versuchen wir immer, neue Impulse für die Gesellschaft zu setzen, was sich in diesem besonderen Angebot einmal mehr widerspiegelt“, skizziert Florian Wind als Geschäftsführer von Cooltours seine Beweggründe. Tatsächlich bieten etwa die Caritas oder auch die Steirische Alzheimerhilfe bereits gemeinsame Urlaube mit Angehörigen an, in die Steiermark führten diese bislang aber noch selten.