Diese drei Unterkärntner Bauern beliefern Schulen

Am 24. September ist der Tag der Schulmilch. Auch heimische Landwirte liefern täglich frische Schulmilch.

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1. Jänner 1995 ergab sich für die Milchbauern die Möglichkeit, ihre Produkte nicht mehr ausschließlich über Molkereien, sondern auch in der Direktvermarktung ab Hof anzubieten.

© KK/Privat Maria und Wilfried Mucher

Maria und Wilfried Mucher vom Glantschnighof in Ratschitschach im Bezirk Völkermarkt sprangen 1996 auf diese Schiene auf und beliefern seither Schulen mit gesunder Milch. Das war also vor 30 Jahren und seitdem ist der Tag der Schulmilch – heuer am 24. September – ein besonderes Datum für die Bauern. „Wir haben 60 Milchkühe. Bei uns werden Schulmilch und vor allem Schulkakao jeden Tag frisch produziert und an 13 Schulen im Bezirk geliefert, unter anderem in Völkermarkt, St. Peter am Wallersberg, Ruden, St. Kanzian, Eberndorf, St. Margarethen am Töllerberg, Tainach und Wabelsdorf“, sagt Maria Mucher, die sich darüber freut, dass der Wert regionaler Produkte von Schulen, Eltern und Kindern geschätzt wird. Überschüsse und Milch in den Ferien, die von den Schulen nicht benötigt werden, gehen weiterhin an Molkereien.

© KK/Privat Die Kühe der Familie Mucher

Die Entscheidung für Direktvermarktung

© KK/Privat Johann Koroschetz bei der Arbeit

Auch Johann Koroschetz, dessen Hof mit 18 Kühen sich hoch am Magdalensberg bei Lavamünd befindet und den er am 1. August an seinen Sohn übergeben hat, produziert seit 30 Jahren Schulmilch. „Mit dem EU-Beitritt stellte sich für einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb wie den unseren die Frage, wie es weitergeht. Da haben wir uns für Direktvermarktung entschieden. Mein Sohn war ja damals noch Volksschüler und dort gab es keine Schulmilch. Ich habe den Bedarf bei den Schulen erhoben, im Herbst 1996 begannen wir mit der Belieferung“, erzählt Koroschetz.

© Thitiwut – stock.adobe.com Schulmilch ist bis heute begehrt

Das Konzept ging auf. Schulmilch ist bis heute begehrt. „Viele Kinder kommen ja laut Statistik ohne Frühstück in die Schule und freuen sich über Energie vom Bauernhof.“ Koroschetz bringt seine Produkte an 13 Schulen im Unteren Lavanttal bis in den Bezirk Völkermarkt nach Gallizien, Bad Eisenkappel/Železna Kapla, Bleiburg/Pliberk, Heiligengrab, Sittersdorf/Žitara vas oder Globasnitz/Globasnica. Er bietet Milch und Kakao in Viertel-Liter-Flaschen an, die recycelbar sind. 400 bis 500 Glasfläschchen werden täglich befüllt. „Wir unterliegen strengen Auflagen und Kontrollen. So ist zum Beispiel genau geregelt, wie viel Zucker beigefügt werden darf. Darüber hinaus gibt es einen eigenen Kakao für die Schulmilch.“ Koroschetz bietet noch Führungen für Klassen auf seinem Hof an. Andere Produkte wie mit Gold prämiertes Joghurt, Apfelsaft oder Most kann man im Bauernladen in Lavamünd erwerben.

Mehr als tausend Kunststoffbecher

1 / 2 Markus Kollmann © KK/Privat

Bei Markus Kollmann vulgo Brüchl in Schönweg bei St. Andrä wird ebenfalls seit 30 Jahren Schulmilch produziert. „Wir sind ein reiner Milchbetrieb mit 40 Kühen und der Nachzucht, den meine Eltern gegründet haben. Ich habe den Hof 2008 übernommen. Wir beliefern täglich 36 Schulen im Mittleren und Oberen Lavanttal, aber auch im benachbarten Obdach“, sagt Kollmann. Mehr als tausend Kunststoffbecher werden pro Tag dafür verwendet. Es gibt Milch in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Trinkjoghurt. „Während österreichweit die Schulmilchproduktion rückläufig ist, wird sich bei uns immer noch sehr gut angenommen.“ Die Konsumenten schätzen nicht nur die gesunde Milch, sondern auch die kurzen Transportwege. „Wir denken sehr nachhaltig, haben E-Lieferwägen sowie eine eigene Stromladestation am Hof. Und wir fahren auch Kleinstschulen an.“ Am Brüchl-Hof erhalten die Kälber zuerst die sogenannte Biestmilch ihrer Mutter und danach Vollmilch. So ist garantiert, dass gesunde Tiere gesunde Milch liefern.