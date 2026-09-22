Anrainer im Mürztal müssen wohl bis 2065 auf Hochwasserschutz warten

Nach viel Wirbel zum Jahresbeginn, steuert man beim 100-jährigen Hochwasserschutz in Hadersdorf auf einen Kompromiss zu. Die gewünschte Fertigstellung dürfte sich massiv verzögern.

„Das Projekt soll nicht bei der Hälfte enden!“ Mit diesem Appell wandten sich die Bürgermeister der Gemeinden Kindberg und St. Lorenzen im Jänner an das zuständige Bundesministerium, den Landeshauptmann und die Medien. Sie fürchteten nämlich um die vertraglich fixierte Umsetzung des 100-jährlichen Hochwasserschutzes (HQ 100) am Lammerbach an der Gemeindegrenze zwischen Kindberg und St. Lorenzen.

Dieser sollte eigentlich schon fertig sein und die immer wieder von Überflutungen gebeutelten Siedlungsgebiete Hadersdorf und Alt-Hadersdorf sowie wesentliche Verkehrswege vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis schützen. Im Zuge der Umsetzung kam es jedoch bisher zu erheblichen Schwierigkeiten durch Kostensteigerungen und nunmehr auch zu Unstimmigkeiten zwischen Wildbach- und Lawinenverbauung und dem Steinbruchbetreiber, der Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH, über die Erfüllung der Verträge.

© KK Der Lammerbach trat in der Vergangenheit immer wieder über die Ufer

Bislang liegt eine unzureichende Herstellung des Rückhaltebeckens vor – derzeit nur 40.000 Kubikmeter statt der projektgemäßen 92.000 Kubikmeter. Heißt: Aktuell ist man im betroffenen Gebiet nur vor einem 30-jährigen Hochwasserereignis geschützt. „Für die Gemeinden ist dies jedoch nicht zu akzeptieren, da der Bevölkerung stets ein Hochwasserschutz in Zusammenhang mit einem 100-jährlichen Hochwasserereignis zugesagt wurde“, hieß es in der Pressemeldung der beiden Ortschefs. „Wir Bürgermeister können keinem Kompromiss zustimmen, der unsere Bevölkerung derart benachteiligt“, sagte damals der Kindberger Ortschef Christian Sander.

Vorerst bleibt 30-jähriger Schutz

Mittlerweile sind neun Monate vergangen und es läuft alles auf einen Kompromiss hin, den die Gemeinden im Jänner eigentlich noch nicht akzeptieren wollten. Dieser sieht vor, dass es vorerst bei einem 30-jährlichen Hochwasserschutz (HQ30) bleibt, mit einem Fassungsvermögen des Rückhaltebeckens von 42.800 Kubikmetern. Erst innerhalb der nächsten 39 Jahre, spätestens bis 31. Dezember 2065, soll der Hochwasserschutz auf die ursprünglich zugesicherten 92.300 Kubikmeter ausgebaut werden.

Per Gemeinderatsbeschluss hat der Gemeinderat der Stadt Kindberg am 17. September einstimmig beschlossen, dem neuen Vertrag zwischen der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH und den beiden Gemeinden zuzustimmen. Der Gemeinderatsbeschluss in St. Lorenzen soll am 24. September folgen.

© KLZ / Tobias Graf Die Bürgermeister Christian Sander (Kindberg, li.) und Johann Haberl (St. Lorenzen/Mzt., re.)

„Letztendlich hatten wir als Gemeinde keine andere Option, als diesem Vertrag zuzustimmen, zumal auch die zuständige Finanzprokuratur des Bundes diesem Vertrag zugestimmt hat. Erst dadurch ist die Finanzierung gesichert“, erklärt Christian Sander, der darauf hinweist, dass es hierbei keinen Handlungsspielraum für die Gemeinden gegeben hat. „Was wir machen können, das ist das regelmäßige Freiräumen des Bachbettes, um frühzeitig Verklausungen zu unterbinden“, so Sander.

Bürgerinitiatve will dranbleiben

Ein zentrales Ziel des Vereins „Lebenswertes Hadersdorf“ ist seit rund 20 Jahren der umfassende Hochwasserschutz. Vereinsobmann Manfred Fraiss, kann mit diesem Kompromiss insofern leben, solange etwas gemacht wird. „Wir sind positiv gestimmt, immerhin wird weiter am Ausbau des Hochwasserschutzes gearbeitet und es werden auch weitere 800.000 Euro in Schutzmaßnahmen investiert. Wir werden aber laufend beobachten und dokumentieren, wie der zugesicherte HQ100-Schutz schrittweise umgesetzt wird. Einzig der Zeithorizont bis 2065 stimmt uns nachdenklich.“

© Hackl Die Bürgerinitiative steht dem Kompromiss mit gemischten Gefühlen gegenüber

Schlimm wäre es für den Verein, wenn jetzt der Steinbruch 29 Jahre weiterhin betrieben wird und erst im letzten Jahr am Rückhaltebecken gebaut wird. „Aus diesem Grund lassen wir unsere Protestplakate noch hängen, auch als kleine Mahnung an die Projektbetreiber“, so Fraiss.