Verstärkung: 15 angehende Sanitäterinnen und Sanitäter starten

Große Freude beim Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag: 15 angehende Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter haben den ersten Schritt ihrer Ausbildung gemeistert und die theoretische Zwischenprüfung erfolgreich abgelegt. Das Team setzt sich aus acht Damen und sieben Herren zusammen, die sich künftig ehrenamtlich in den Rotkreuz-Ortsstellen Bruck an der Mur, St. Marein, Kindberg, Krieglach und Mürzzuschlag engagieren werden.

Theorie am Wochenende, Praxis im Rettungswagen

Mit dem positiven Prüfungsergebnis in der Tasche beginnt für die Freiwilligen nun die nächste Phase. Parallel zur weiteren Theorieausbildung, die größtenteils an den Wochenenden stattfindet, startet ab sofort das Praktikum im Rettungsdienst. Direkt auf den Dienststellen lernen die Auszubildenden unter Anleitung erfahrener Kollegen den realen Einsatzalltag sowie die Versorgung und Betreuung von Patientinnen und Patienten kennen.

Ziel der umfassenden, gesetzlich geregelten Ausbildung ist die kommissionelle Abschlussprüfung. Nach deren erfolgreichem Abschluss werden die 15 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollständig in den aktiven Dienst übernommen, um die Mannschaften vor Ort im regulären Rettungs- und Krankentransportdienst ehrenamtlich zu unterstützen. Wer ebenfalls Interesse hat und eine kostenlose Ausbildung zur Rettungssanitäterin oder zum Rettungssanitäter absolvieren möchte, kann sich jederzeit beim Roten Kreuz informieren und anmelden.