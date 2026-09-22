Grazer Budgetkrise trifft auch Senioren: Feier wurde verschoben

Am 1. Oktober wollte das Grazer Seniorenbüro sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Aus Kostengründen wurde die Feier nun aber auf das Frühjahr 2027 verschoben.

Die Nachricht ist nur wenige Worte lang – dennoch ist zwischen jeder der insgesamt sechs Zeilen allerhand zu lesen. Denn wenn man es auch aktuell auf der Homepage der Stadt Graz bei dem Hinweis belässt, dass die geplante Jubiläumsfeier des Seniorenbüros verschoben wurde, lässt sich der nicht genannte Grund gut erahnen. Und tatsächlich bestätigt man sowohl im Seniorenbüro selbst als auch im Grazer Rathaus der Kleinen Zeitung, dass die Feier aus Kostengründen vertagt wurde.

„Die für 1. Oktober 2026 geplante Festveranstaltung anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Grazer Senior:innenbüros findet nicht statt. Die Jubiläumsfeier wird auf das Frühjahr 2027 verschoben“, meldet die Stadt am Dienstag. Diese habe momentan bekanntlich „andere Prioritäten“, heißt es im Seniorenbüro. Über das Sozialamt ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) die zuständige Referentin – und auch in ihrem Büro heißt es, dass die aktuellen Herausforderungen in Sachen Budget so manche Einsparung erfordere. Oder in diesem Fall ein Vertagen, wie man betont: „Die Jubiläumsfeier ist nicht abgesagt, nur verschoben. Sie wird nachgeholt.“ Wie viel das Fest in der Arbeiterkammer gekostet hätte? „Rund 25.000 Euro.“

© Screenshot Die Mitteilung der Stadt af www.graz.at

Dennoch wird Areal gekauft

Die Budgetkrise der Stadt Graz dominiert ja derzeit sowohl Arbeitabläufe als auch Gespräche im Rathaus. Ein erstes „Sparpaket“ als Fahrplan liegt vor – ungeachtet dessen wurde nun aber bekannt, dass die Stadt um 3,6 Millionen Euro ein Grundstück in Andritz kauft, um dort in Zukunft einen Park+Ride-Platz für gut 300 Stellplätze errichten zu können.