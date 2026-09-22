Die Gesäuse Partner suchen wieder die beste Innovation der Region

Zum achten Mal wird der „Gesäuse Innovationspreis“ ausgeschrieben, bis 30. Oktober können Projekte eingereicht werden.

„Innovative Ideen steigern die Lebensqualität in der Region und sollen daher auch belohnt werden“ – dessen ist man sich im Gesäuse sicher. Und deshalb schreiben die Gesäuse Partner, ein Netzwerk aus 100 Betrieben und Organisationen, zum achten Mal den „Gesäuse Innovationspreis“ aus. Dabei ist es egal, ob die Ideen aus dem Tourismus, dem Handwerk sowie der Landwirtschaft kommen oder eine soziale Innovation sind – „gefragt sind mutige Projekte, die das Gesäuse lebenswerter, nachhaltiger oder wirtschaftlich stärker machen“, heißt es.

Teilnehmen können Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Schulen, die ihren Wohn- oder Firmensitz in der Region und im besten Fall ihr Konzept bereits umgesetzt haben. Einreichen kann man aber auch gut ausgearbeitete Innovationen mit realen Umsetzungschancen, heißt es. Die Frist läuft bis zum 30. Oktober.

Eine Jury kürt im Anschluss die besten Projekte. Der erste Platz wird mit 3000 Euro prämiert, auf die Zweit- und Drittplatzierten warten 1500 beziehungsweise 500 Euro.