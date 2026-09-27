Chronik Reportage

„Das Alter spielt beim Lernen keine Rolle“: In Südkorea erhalten Senioren KI-Unterricht

Ohne digitale Kompetenz ist der Alltag in Südkorea kaum noch zu meistern. In digitalen Lernzentren übt Südkoreas rapide alternde Bevölkerung den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Landesweit gibt es 69 solcher staatlich finanzierten Zentren. Der technologische Wandel hat jedoch nicht nur positive Spuren im Land hinterlassen. Eine Reportage.

00:00 In Kürze

© Fabian Kretschmer Seniorinnen agieren mit einem menschlichen Roboter im KI-Lernzentrum in Seoul

Fabian Kretschmer Korrespondent für China