17-jähriger Osttiroler fordert Schwedens Breaking-Elite heraus

Zwei internationale Battles, hochkarätige Konkurrenz und ein 17-Jähriger aus Osttirol: Laurin Walder begeisterte das Publikum.

Der 17-jährige Osttiroler Laurin Walder, in der Breaking-Szene als „Bboy Lawal“ bekannt, gehört dem österreichischen Nationalkader an und führt aktuell die österreichische Youth-Rangliste an. Im September suchte er in Schweden eine neue Herausforderung: offene Battles gegen internationale und zum Teil wesentlich ältere und erfahrenere Breaker. Den Auftakt machte „Nordic Flows“ in Norrköping. Bei dem international besetzten Event waren Breakerinnen und Breaker aus rund 15 Nationen vertreten.

Gemeinsam mit seiner Battle-Partnerin aus Litauen setzte sich Walder im internationalen Feld durch und qualifizierte sich für die anschließenden Battles der besten Teams. Wenige Tage später folgte beim „Westside Get Down“ in Stockholm der nächste Erfolg. Das junge Talent sicherte sich einen der nur acht Plätze im sogenannten „Seven-to-Smoke-Battle“. Runde für Runde sammelte der 17-Jährige Punkte. Am Ende lag er punktegleich mit Robin Johansson an der Spitze. Erst ein zusätzliches Entscheidungsbattle brachte den Sieg für Johansson.