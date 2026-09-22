3.000 Flaschen Barolo in Norditalien gestohlen

Unbekannte haben in einer Weinkellerei in der norditalienischen Weinregion Langhe mehr als 3.000 Flaschen des berühmten Barolo gestohlen. Der Wert soll mehrere hunderttausend Euro betragen. Die Täter gingen dabei offenbar ungewöhnlich systematisch vor und nutzten sogar die Arbeitsgeräte der Kellerei, berichtete die Tageszeitung "La Stampa" (Dienstagsausgabe).

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag in Monforte d'Alba in der piemontesischen Provinz Cuneo. Bekannt wurde der Diebstahl allerdings erst einige Tage später. Nach Angaben lokaler Medien ermittelt die Polizei, die gestohlenen Flaschen und die Täter wurden bisher nicht gefunden.

Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras sind demnach vier Personen zu sehen, die sich in dem Lagerbereich der Kellerei bewegen. Alle trugen Sturmhauben und hatten damit ihre Gesichter verdeckt. Die Männer sollen sich gezielt an die Arbeit gemacht haben: Sie luden die Weinflaschen mit zwei Gabelstaplern der Kellerei auf bereitstehende Fahrzeuge.

Über einen Zeitraum von rund drei Stunden sollen die Täter auf diese Weise Tausende Flaschen aus dem Lager geschafft haben. Anschließend sollen sie die Transporter bei ausgeschaltetem Motor etwa hundert Meter bis zu einer Straße geschoben haben. Erst dort sollen die Fahrzeuge gestartet worden sein. Dadurch wollten die Einbrecher offenbar vermeiden, durch Motorengeräusche aufzufallen.

Barolo zählt zu den renommiertesten italienischen Rotweinen und wird aus Nebbiolo-Trauben hergestellt. Der Wein darf nur in einem genau festgelegten Gebiet rund um mehrere Gemeinden in den Langhe produziert werden. Hochwertiger Barolo kann je nach Jahrgang, Lage, Produzent und Reifezeit einen hohen Preis erzielen.

Für die Täter dürfte der Weiterverkauf allerdings nicht völlig unkompliziert sein. Die Flaschen stammen aus einer identifizierbaren Kellerei und lassen sich über Etiketten, Jahrgänge und andere Merkmale zurückverfolgen. Zugleich macht sie gerade der hohe Marktwert renommierter Weine für organisierte Diebe interessant, betonten die Ermittler.

Die Langhe gehören zu den bedeutendsten Weinlandschaften Italiens. Das Gebiet im Süden des Piemonts ist vor allem für Barolo und Barbaresco bekannt und zieht neben Weinliebhabern auch zahlreiche Touristen an. Die Weinberge und Kellereien prägen die Landschaft rund um Orte wie Monforte d'Alba, Barolo und La Morra.