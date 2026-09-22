Shida Bazyar erhält Wilhelm Raabe-Literaturpreis

Für ihren Roman "Die Lücken" wird Shida Bazyar mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet. Der vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig gestiftete Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. Die 1988 in Rheinland-Pfalz geborene Autorin habe "einen der brisantesten Romane unserer Zeit geschaffen", heißt es in einer Mitteilung zur Jurybegründung. Bazyar steht damit auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, der am 5. Oktober vergeben wird.

"Die Lücken" handelt von einem fiktiven Ort im Hunsrück. Bazyar spürt 90 Jahren deutscher Geschichte nach. Es geht um Menschen, die das Dorf im Laufe der Zeit geprägt haben - jüdische Familien, NS-Profiteure, iranische Flüchtlingsfamilien. Der Ort werde "zum exemplarischen Schauplatz individueller Verstrickungen in die Verbrechen des Holocausts und einer schleichenden Normalisierung von Antisemitismus, Entrechtung und Ausgrenzung, die sich bis in die Gegenwart fortschreibt", urteilt die Jury des Wilhelm Raabe-Literaturpreises.

Bazyar erhält den Preis am 7. November im Rahmen eines Festaktes im Kleinen Haus des Braunschweiger Staatstheaters. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Rainald Goetz, Christian Kracht, Petra Morsbach und Saša Stanišić.