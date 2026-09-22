Aus für Schlosswiese, Simply Red und Unheilig eröffnen Hochosterwitz.Live

Nach zehn Jahren übersiedelt Semtainment von der Schlosswiese Moosburg ins Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz. Eröffnet wird im kommenden Juli mit Simply Red und Unheilig.

„Die Schlosswiese war ein Ort voller Erinnerungen, aber manchmal muss man Platz für Neues schaffen.“ Mit diesen Worten gaben Thomas Semmler (Semtainment) und Ewald Tatar (Barracuda Music) im Rahmen einer Pressekonferenz die Übersiedelung bekannt. Die neue Serie heißt „Hochosterwitz.Live“ und wird mit „Simply Red“ mit „Julian le Play“ als Special Guest (23. Juli 2027) sowie „Unheilig“ mit „Frida Gold“ (25. Juli 2027) eröffnet. Zwei weitere große Shows für Hochosterwitz.Live werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

© Niklas Napotnik Hochosterwitz.Live: Das Viereck am Fuß der Burg

Als Gründe für die Übersiedelung nach zehn Jahren nannte Thomas Semmler unter anderem, dass man eine Größe erreicht habe, wo man „mehr Platz vor und hinter der Bühne“ brauche. Mit 8500 Besuchern sei man auf der Schlosswiese an „der Schmerzgrenze“ gewesen. Im „Viereck“, übrigens einst ein mittelalterlicher Tierpark, wird es erstmals auch eine Sitzplatztribüne geben, eine größere Gastro und hinter der Bühne unter anderem auch Platz für 100 Busse. Die Wiedereinführung der Vergnügungssteuer sei auch ein Faktor in den Überlegungen gewesen, aber „nicht der Wichtigste“.

„Besondere Jahre“

Grundsätzlich habe man dort Platz für bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher. „Wir wollen das Gelände aber langsam entwickeln“, betonte Tatar. Anknüpfen werde man dort, wo man in Moosburg aufgehört habe. Wo man übrigens, so betonte er, „im Guten“ weggehe, so Semmler: „Wir haben die Schlosswiese Moosburg über viele Jahre hinweg als Konzert-Location mitgeprägt, große nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler nach Kärnten gebracht und gemeinsam unzählige besondere Konzertmomente geschaffen. Diese Jahre waren für uns und für die Kärntner Konzertlandschaft etwas ganz Besonderes.“