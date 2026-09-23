Firma in Kemeten feiert 30 Jahre und in Pöllau wird zum Frühstück geladen

Die „R+I Rohr- und Industrieanlagen GmbH“ in Kemeten beging ihr 30-jähriges Jubiläum. In Pöllau veranstaltet die Akademie für Nachhaltigkeit am 30. September ein Business Frühstück für Unternehmer.

Ein besonderes Jubiläum beging jüngst das Unternehmen „R+I Industrieanlagen GmbH“ aus Kemeten. Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern und Gästen wurde das 30-jährige Bestehen gefeiert. Die 1996 in Biedermannsdorf gegründete Firma entwickelte sich zu einem Spezialisten für den Bau von Industrierohrleitungen und Anlagen.

Seit 2023 befindet sich der Standort im Industriegebiet von Kemeten. Das Leistungsspektrum reicht von der Planung, Lieferung und Montage von Industrierohrleitungen, Fernwärmenetzen und Heizzentralen bis hin zu Kesselanlagen und Kraftwerkskomponenten.

„R + I Rohr- und Industrieanlagen GmbH ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie technologische Kompetenz, regionale Verwurzelung und verlässliche Partnerschaften erfolgreich zusammenwirken. Die Unternehmensgeschichte und die technischen Fachleistungen sprechen für sich“, betonte der burgenländische Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann, der ebenso wie Wolfgang Koller, Bürgermeister von Kemeten, zum Jubiläum gratulierte.

Business Frühstück

Unter dem Titel „Unternehmerisch gesund“ findet am Mittwoch, 30. September, das Business Frühstück der Akademie für Nachhaltigkeit Pöllauer Tal statt. Dabei wird der Frage nachgegangen, was ein Unternehmen braucht, um langfristig gesund und zukunftsfähig zu bleiben.

In sechs kurzen Impulsen von Praktikern und Expertinnen werden unterschiedliche Facetten unternehmerischer Gesundheit beleuchtet – von Menschen und Organisation über Digitalisierung und finanzielle Stabilität bis hin zu Biodiversität, Verantwortung und unternehmerischer Entwicklung.

Ein gemeinsames Frühstück bietet zusätzlich Gelegenheit zum Austausch. Die Veranstaltung findet von 8 bis 10.30 Uhr in der Freiluftklasse im Schlosspark statt und richtet sich an Unternehmer und Führungskräfte. Mehr Infos auf der Webseite der Akademie für Nachhaltigkeit.