Am Donnerstag lud die Brucker Regionalstelle des AMS zu einer Jobmesse im Hof des Rathauses. Rund 180 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und nutzten die Chance, sich über Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven in der Region zu informieren.

Besonders im Fokus stand dabei das AMS-Ausbildungsprogramm AQUA. Dessen Ziel ist es, Arbeitssuchende und Unternehmen zusammenzubringen und durch praxisnahe Aus- und Weiterbildungen zu nachhaltigen beruflichen Engagements zu verhelfen. Insgesamt präsentierten neun regionale Unternehmen ihre aktuellen Stellenangebote und informierten über Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen des AQUA-Programms.

Ergänzend informierten auch die Kooperationspartner BAB, ZAM, MOVEMENT und SZF bei der Messe über das Ausbildungsprogramm. „Die positive Resonanz der Unternehmen und Kooperationspartner zeigte deutlich, dass das Interesse an dieser Form der Qualifizierung ungebrochen hoch ist“, freut man sich beim AMS in einer Aussendung.