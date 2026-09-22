123 Einzelhandelsimmobilien im Wert von 2,6 Milliarden Euro: Jetzt kauft das steirische Immobilienunternehmen Supernova am Südufer des Gardasees zu.

Das steirische Immobilienunternehmen Supernova kauft in Italien weiter zu. Die aktuellste Übernahme ist das Einkaufszentrum Le Vele am Südufer des Gardasees, also eine der meistbesuchten Freizeit- und Tourismusregionen Italiens.

Das Zentrum in Desenzano del Garda ist als „modernes Open-Air-Shoppingcenter konzipiert“, wie es in einer Aussendung von Supernova heißt. „Großzügige Flanierbereiche“ werden „mit einem offenen und einladenden Architekturkonzept verbunden“. Die Immobilie verfügt über eine vermietbare Gesamtfläche von rund 26.749 Quadratmetern und beherbergt 45 Mieter.

123 Einzelhandelsimmobilien im Portfolio

Zu den etablierten „Ankermietern“ zählen Lidl, Scarpe & Scarpe, Prenatal Toys und MFS Price. Darüber hinaus wird laut Supernova mit HalfPrice eines „der am schnellsten wachsenden Off-Price-Retail-Konzepte Europas“ in Kürze neu eröffnen. Von einer „attraktiven langfristigen Investition“ spricht Supernova-Geschäftsführer Markus Pinggera.

Die Supernova Group mit Hauptsitz in Graz ist ein international tätiges Immobilienunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und das Management von Gewerbeimmobilien, insbesondere in Österreich, Kroatien, Italien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien. Aktuell umfasst das Portfolio 123 Einzelhandelsimmobilien mit einem Gesamtwert von 2,6 Milliarden Euro.