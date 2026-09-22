Auto überholt Radfahrer: Kärntner und Steirer prügelten sich

Ein 37-jähriger Kärntner wurde von einem Wiener Auto überholt. Zuerst kam es mit dem Pkw-Lenker (19) zu einem Streit, danach mit dem erst 16-jährigen Beifahrer aus Graz.

Am Dienstag kurz nach 16 Uhr fuhr ein 37-jähriger Klagenfurter mit seinem Fahrrad auf der Keutschacher Straße (L 97) aus Schiefling kommend in Fahrtrichtung Klagenfurt.

Im Freilandgebiet wurde der Radfahrer von einem Pkw überholt. Dabei kam es im Zuge des Überholvorgangs zu Streitigkeiten zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Autofahrer war ein 19-jähriger Wiener.

Im Bereich einer Baustelle musste der Pkw-Lenker sein Fahrzeug anhalten, woraufhin es zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit dem Radfahrer kam. Der 37-Jährige hielt sein Fahrrad rechts neben dem Pkw an und es kam wieder zu einer Auseinandersetzung, diesmal mit dem Beifahrer des Pkw-Lenkers, einem 16-jährigen Grazer.

Zwischen dem Jugendlichen und dem erwachsenen Radfahrer kam es dann laut derzeitigen Ermittlungen zu Handgreiflichkeiten. Die beiden Männer dürften sich gegenseitig mehrere Faustschläge versetzt und dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen haben“, heißt es von der Polizei. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.