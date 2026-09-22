Jetzt ist es beschlossene Sache: Die Rennen in der Motorsport-Königsklasse gehen ab 2027 nur mehr über 290 Kilometer.

Der Große Preis von Österreich in Spielberg findet 2027 von 9. bis 11. Juli statt, ist dann allerdings um eine Spur kürzer

Die Rennen der Formel 1 werden ab kommendem Jahr kürzer. Bei einem Treffen der zuständigen Kommission wurde die Regeländerung beschlossen, sie hatte sich bereits angedeutet. Demnach werden die Grand-Prix-Rennen nicht mehr über rund 305 Kilometer führen, sondern über 290. Das entspricht einer Verkürzung um zwei bis drei Runden. Der Grund dafür sind die Modifikationen im Motorenbereich. Der Große Preis von Österreich in Spielberg findet von 9. bis 11. Juli statt.

Um wieder mehr Leistung durch den Verbrennungsmotor zu erzeugen im Vergleich zur Power-Unit, muss auch mehr Benzin durchfließen. Nachtanken ist in der aktuellen Formel 1 nicht erlaubt. Abgeschafft wird 2027 die aktuell noch gültige Regel, wonach das Rennen drei Stunden nach dem Start abgebrochen werden muss. Stattdessen soll eine Endzeit festgelegt werden.