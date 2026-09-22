GailtalMuseum würdigt Ingeborg Bachmann mit Ausstellungsraum

Kürzlich wurde im Beisein von zahlreichen Ehrengästen ein neuer Ausstellungsraum im GailtalMuseum eröffnet. Er ist einer beliebten Autorin gewidmet.

Hermagor würdigt Ingeborg Bachmann mit einem Ausstellungsraum im GailtalMuseum. Die Literatin mit Weltruf, heuer wäre sie 100 Jahre alt geworden, hatte eine innige Beziehung zu Obervellach und Hermagor. Ihre Sommerferien verbrachte sie durchwegs in ihrem Großelternhaus in Obervellach. Hier erlebte sie auch den „schönsten Sommer meines Lebens“, wie sie 1945 in ihrem Tagebuch festhielt.

© Salcher Leopold Astner, Stefan Sandrieser, Heinz Pansi und Katharina Herzmansky

Dieser Schauraum ist mehr als eine Würdigung, im Schloss Möderndorf wird ihr, der zu Lebzeiten stets ruhe- und rastlosen Literatin, gleichsam Heimat gegeben. Diese in Kooperation mit dem Landesmuseum und dem Ingeborg Bachmann-Haus Klagenfurt geschaffene Ausstellung beinhaltet zahlreiche Text- und Bilddokumente – Faksimiles aus dem literarischen Nachlass der Autorin, die von der Österreichischen Nationalbibliothek zur Verfügung gestellt wurden.

Bachmanns Spuren in ganz Hermagor

Grenzen sind im literarischen Schaffen Bachmanns ein zentrales Thema. Die Ausstellung lenkt den Blick auf eine Frau, die sich in ihrem Leben und Schaffen nie scheute, bis und über Grenzen zu gehen. Interessant ist, dass Hermagor erst sehr spät die Bedeutung Bachmanns für die Stadtgemeinde und die Region erkannt hat. In den letzten Jahren hat sich dafür aber umso mehr getan. Mittlerweile gibt es den Bachmann-Junior Literaturpreis-Wettbewerb, den Bachmann-Brunnen mit dem „Platzl“ in Obervellach, die Bachmann-Passage in der Hauptstraße, die Bachmann-Glaskuppel vor dem GailtalMuseum und aktuell diese Ausstellung.

Bei der Eröffnung begeisterten Sabine und Michael Kristof-Kranzelbinder gemeinsam mit Leonie Humitsch (Tanz) die Anwesenden mit ihren szenischen Lesungen aus Ingeborg Bachmanns Kriegstagebuch. Benny Omerzell begleitete sie am Keyboard.

© Salcher Angelika Mikschofsky, Evi Tillian, Helga Pöcheim und Inge Lasser

Zahlreiche Ehrengäste staunten

Allein die Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen der damals 19-jährigen Ingeborg und ihrem um einige Jahre älteren Schwarm Jack Hamesch nach Kriegsende berührten das Publikum nachhaltig. Die Gegensätze könnten größer nicht sein: der jüdische Besatzungssoldat in britischen Diensten, den die Nazis zum Vollwaisen gemacht hatten, und Ingeborg Bachmann, deren Elternhaus mit den Nazis sympathisierte. Dennoch war es für die junge Literatin „der schönste Sommer meines Lebens“.

Eröffnet hat die Ausstellung Bezirkshauptmann und Museumschef Heinz Pansi. Er konnte unter anderen Landtagsabgeordneten Stefan Sandrieser (SPÖ), Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP), Martina Stermitz (Landesmuseum), Katharina Herzmansky (Kuratorin Bachmann-Haus Klagenfurt), Kulturamtsleiterin Brigitte Winkler-Komar, VlA-Intendantin Helga Pöcheim, die Literatinnen Claudia Rosenwirth-Fendre und Irmgard Janschitz (Bachmann-Junior-Preis) und Künstlerin und Bachmann-Aktivistin Inge Lasser begrüßen.