Völkermarkter Feuerwehrtaucher übten für den Ernstfall

Suchmethoden, Einsatztechniken und eingeschränkte Sicht: Völkermarkter Feuerwehrtaucher trainierten im Wörthersee für anspruchsvolle Einsätze.

Die Feuerwehreinsatztaucher des Bezirkes Völkermarkt absolvierten erfolgreich das Tauchweiterbildungsseminar der Landesfeuerwehrschule Kärnten im Wörthersee und stellten dabei ihr Können und ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis.

Im Rahmen der Weiterbildung wurden verschiedenste Suchmethoden und Einsatztechniken unter realistischen Bedingungen in der Tiefe intensiv beübt, gefestigt und weiter optimiert. „Gerade bei Taucheinsätzen unter eingeschränkten Sichtverhältnissen sind eine strukturierte Vorgehensweise, regelmäßiges Training und das perfekte Zusammenspiel der eingesetzten Kräfte von besonderer Bedeutung“, weiß Wolfgang Tischler, Bezirkswasserdienstbeauftragter von Völkermarkt.

© Simone Jäger Wolfgang Tischler ist der Völkermarkter Bezirkswasserdienstbeauftragte

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung erfüllen die Feuerwehreinsatztaucher erneut die erforderlichen Voraussetzungen, um auch im kommenden Jahr für die unterschiedlichen Aufgaben und Einsatzszenarien des Wasserdienstes zur Verfügung zu stehen.

„Der Tauchdienst verlangt von unseren Kameraden ein hohes Maß an Ausbildung, körperlicher Fitness und persönlicher Einsatzbereitschaft. Es ist nicht selbstverständlich, zusätzlich zum allgemeinen Feuerwehrdienst diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Dafür möchte ich mich bei allen unseren Feuerwehreinsatztauchern herzlich bedanken“, so Tischler.

© KK Tauchseminar erfolgreich abgeschlossen

Durch die regelmäßige Aus- und Weiterbildung werde sichergestellt, dass im Bezirk Völkermarkt auch bei herausfordernden Einsätzen im und unter Wasser bestens ausgebildete Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.