Lochen am See: Bauer stirbt bei Unfall während Maisernte

Der Landwirt wurde am Montag in Lochen am See (Innviertel) von einem Ladewagen eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen.

Ein 59-jähriger Landwirt ist am Montag in Lochen am See (Bezirk Braunau) bei der Maisernte von einem Ladewagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der Mann dürfte ein Problem mit dem Fahrzeug gehabt haben und ging nachsehen. Dabei kam es zu dem Unfall, so die Polizei. Spaziergänger bemerkten den im Feld stehenden, laufenden Traktor und verständigten die Einsatzkräfte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.