Landjugend stellte in Voitsberg ihr jagdliches Können unter Beweis

Beim fünften Jagd-Landesentscheid der Landjugend Steiermark waren theoretisches Wissen und Treffsicherheit gefragt. Der Gesamtsieg ging nach Knittelfeld.

28 Teilnehmer und rund 20 Juroren trafen sich am vergangenen Samstag zum fünften Jagd-Landesentscheid der Landjugend Steiermark in der Kettner-Schießarena Zangtal in Voitsberg. Unter dem Motto „Auf der Pirsch zum Landessieg“ stellten die Teilnehmer ihr Können in Theorie, Praxis und beim Schießen unter Beweis.

Nach einem spannenden Bewerbstag ging der Gesamtsieg an Thomas Hafellner aus dem Landjugend-Bezirk Knittelfeld. Mit 240,53 Punkten setzte er sich gegen seinen Bezirkskollegen Sebastian Pichler durch. Florian Strasser aus dem Bezirk Murau belegte den dritten Platz.

1 / 2 <strong>Von links stehend:</strong> Stefan Resch, Franz Uller, Klaudia Stroißnig, Markus Kollmann, Magdalena Mayr-Poinsitt, Johann Hansbauer, Hermann Zotter, Valentina Gutkas. <strong>Von links knieend:</strong> Stefanie Reiter, Valentin Ritzinger, Florian Strasser, Thomas Hafellner, Sebastian Pichler, Ronald Stock und Florian Grabenwarter © Landjugend Steiermark

Von der Waffenkunde zur Jägersprache

Auch in den Einzelwertungen zeigten sich die Teilnehmer treffsicher und fachkundig. Hafellner entschied den Bereich Schießen für sich. In der Theorie setzte sich Manuel Gugg aus dem Bezirk Murau an die Spitze. Den Praxisbewerb gewann Florian Strasser. Insgesamt mussten die Teilnehmer acht Praxis-, fünf Theorie- und drei Schießstationen absolvieren. Gefragt waren unter anderem Waffenkunde, Biotopschutz und Hege, Jägersprache, Trophäenbewertung sowie Wissen über Wolf und Goldschakal.