Zum ersten Mal durften im Brucker Freibad die Hunde schwimmen

Ein letztes Mal in dieser Saison öffnete das Freibad in Bruck an der Mur seine Tore. Geladen waren ausdrücklich Gäste mit vier Pfoten.

Nicht für die Katz, aber für den Hund war der letzte Schwimmtag in diesem Jahr im städtischen Freibad in Bruck. Zum ersten Mal überhaupt lud man zu einem „Hundstag“. Zahlreiche Frauchen und Herrchen nutzten so den spätsommerlichen Tag, um gemeinsam mit ihren tierischen Begleitern einen besonderen Saisonabschluss zu erleben. Auf der Liegewiese wurde gespielt, entspannt und die Sonne genossen. Für die nötige Abkühlung sorgte ein Sprung ins kühle Nass – ausnahmsweise durften die Vierbeiner sogar vom Beckenrand springen.

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Auch Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger besuchte gemeinsam mit ihrer Hündin Pippa die Veranstaltung. „Der erste Hundeschwimmtag hat gezeigt, wie gut neue, unkomplizierte Angebote für Mensch und Tier in Bruck angenommen werden. Es freut mich, dass wir damit nicht nur vielen Besuchern mit ihren vierbeinigen Freunden einen schönen Saisonabschluss ermöglichen konnten, sondern mit den Spenden, die vor Ort gesammelt wurden, auch das Tierheim Kapfenberg unterstützen,“ so die Bürgermeisterin.