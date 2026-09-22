Wenn Einschüchterung zur Strategie wird: Ingrid Brodnig las in Bruck

Ingrid Brodnig präsentierte am Montag in Bruck ihr neues Buch „Feindbild Frau“, das sich mit digitaler Gewalt gegenüber Frauen auseinandersetzt.

Regem Interesse erfreute sich am Montag eine Buchpräsentation im Stadtkino Bruck: Auf Einladung der Soroptimistinnen Bruck, mit Präsidentin Eva Tomaschek, und des Museumsvereins Bruck sprach Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig über ihr neues Buch „Feindbild Frau“ und über digitale Gewalt. Bereits am Vormittag war das Kino bei der Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler voll, am Abend fanden sich ebenfalls zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein.

Gewaltdrohungen, hämische Bildmontagen und gezielte digitale Hetze gehören für viele Politikerinnen und Frauen des öffentlichen Lebens inzwischen zum Alltag. Brodnig machte im Stadtkino sichtbar, dass hinter solchen Angriffen häufig mehr steckt als bloße Empörung im Netz: Systematische Einschüchterung kann Frauen aus der politischen Öffentlichkeit drängen.

© KLZ / Tamara Himsl Brodnig sprach von einer „Rhetorik der 1000 Nadelstiche“, die auf Sozialen Medien herrscht

Besonders problematisch sei die ständige Wiederholung solcher Angriffe. Wenn beim Öffnen einer Social-Media-App immer wieder Beleidigungen und Drohungen auftauchen, könne man von einer „Rhetorik der 1000 Nadelstiche“ sprechen. „Viele Frauen reduzieren Postings auf Social Media, um neuerlichem Shitstorm zu entgehen“, so Brodnig. Hauptsächlich betroffen seien Frauen, die im Vordergrund stehen oder politische Verantwortung übernehmen. „Es soll uns aber von der wichtigen Arbeit nicht abhalten.“

Demokratie braucht Widerspruch

Wenn Politikerinnen aus Angst vor Drohungen auf öffentliche Auftritte verzichten oder ihre Äußerungen einschränken, betrifft das laut Brodnig die demokratische Gesellschaft insgesamt. In ihrem Buch zeigt sie deshalb auch rechtliche, technische und strategische Möglichkeiten auf, mit derartigen Angriffen umzugehen. Als wichtige Anlaufstelle hob Brodnig dabei die Beratungsstelle „ZARA #GegenHassImNetz“ hervor, die Betroffene berät und auch juristische Unterstützung bietet.

1 / 20 Mehr Fotos vom Abend © KLZ / Tamara Himsl

Die Veranstaltung wurde von den Brucker Soroptimistinnen auch als Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein von Frauen verstanden. Soroptimist International ist die weltweit größte Serviceclub-Organisation von und für berufstätige Frauen. Der Brucker Club feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am 8. Oktober findet im Vereinslokal, dem Restaurant Riegler in Bruck/Mur, ein offener Clubabend statt.