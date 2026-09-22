Upskirting: Frauen heimlich am Oktoberfest unter Dirndl gefilmt

Kurz nach dem Start des Münchner Oktoberfests tauchten tausende Videos von Besucherinnen auf, die unter ihrem Dirndl gefilmt wurden. Die Aufnahmen entstanden am beliebten Touristenmagnet, dem „Teufelsrad“.

Nur wenige Tage nach dem Start des Münchner Oktoberfests überschatten Upskirting-Videos das beliebte Volksfest. Tausende Videos von Frauen, die unter ihrem Dirndl gefilmt wurden, sind in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Es werden gezielt Frauen, denen ihr Kleid auf der Attraktion „Teufelsrad“ hochrutscht, gefilmt und die Clips dann veröffentlicht.

Alleine auf den Meta-Plattformen fand Benjamin Shultz, externer Doktorand an der Hochschule Neu-Ulm, über 32.000 derartige Videos. Shultz war an der Entdeckung beteiligt und berichtet, dass auf Youtube und TikTok tausend weitere veröffentlicht worden seien, heißt es von der Süddeutschen Zeitung.

Manche Accounts hätten über 100.000 Abonnenten und seien monetarisiert. Außerdem wurde für kostenpflichtige Abos geworben. Die Accounts seien in Asien und den USA ansässig. Woher diese die Aufnahmen haben oder wer sie betreibt, ist unklar.

Heimliches Filmen ist strafbar

Nach der Konfrontation von Meta, Youtube und TikTok wurden die meisten gefundenen Accounts gelöscht. Trotzdem sind noch immer viele gemeldete Accounts verfügbar.

In Deutschland sind derartige Aufnahmen und die Verbreitung strafbar, es drohen Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Auch in Österreich ist das heimliche Filmen und Fotografieren des Intimbereichs ohne Einwilligung verboten.